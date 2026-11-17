La Alcaldía de Cartagena anunció medidas de organización y seguridad para el banderazo de los aficionados de Boca Juniors, previsto para este jueves 19 de noviembre en el Camellón de los Mártires, en el Centro Histórico.

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El encuentro comenzará a las 7:00 de la noche y tendrá una duración de dos horas. Como parte de la logística, el lugar será delimitado con vallas para organizar la concentración y brindar mayor seguridad a los asistentes.

Las medidas fueron coordinadas durante una reunión entre representantes del Consulado Cartagena Xeneize, la Policía Nacional y distintas dependencias del Distrito.

«El Camellón de los Mártires será vallado para mayor seguridad de los hinchas. La disponibilidad del lugar será durante dos horas», explicó Daniel Vargas, secretario del Interior.

La actividad reunirá a seguidores argentinos que llegaron a Cartagena para acompañar a su equipo en la previa de la final de la Copa Sudamericana, además de integrantes de la filial local y aficionados de otras ciudades.