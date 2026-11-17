Afinia, filial del Grupo EPM, realizó entre septiembre y octubre en las redes eléctricas de Bolívar dejaron un balance contundente: de 4.095 intervenciones, la empresa encontró manipulación en 2.325 usuarios, es decir, el 57 % de los clientes inspeccionados había intentado alterar su consumo real de energía.

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La compañía intensifica así sus operativos contra el fraude eléctrico con el propósito de identificar y regularizar conexiones ilegales, garantizar una medición precisa y proteger la infraestructura de la región, para lo cual ha venido apoyándose en tecnología de punta que refuerza las redes de distribución.

A partir de estos hallazgos, Afinia inició procesos administrativos para recuperar 1,3 gigavatios-hora de energía no facturada, con un valor estimado de $1.242 millones. El esfuerzo no se limita a un solo tipo de usuario, pues abarca los segmentos comercial, industrial, oficial y residencial, desde el estrato 1 hasta el 6.

Con el fin de seguir ampliando el alcance de los operativos, la empresa hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier manipulación o irregularidad en el servicio a través de las líneas 115, 605-650 2120 y 01 8000 919191, la página web www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp. Según la compañía, la colaboración de la comunidad resulta clave para proteger el servicio de energía y reducir las pérdidas económicas que afectan tanto a la empresa como a sus usuarios.