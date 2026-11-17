Una jornada de largas filas y esperas se vivió este lunes 16 de noviembre en el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena. Varios viajeros manifestaron su inconformidad por la congestión que encontraron al momento de salir de la terminal aérea.

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A través de imágenes y publicaciones en redes sociales, pasajeros mostraron las extensas filas que se formaron en las instalaciones. Algunos relacionaron las demoras con los procedimientos de revisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que, según sus reportes, no avanzaban al ritmo de la cantidad de personas que transitaban por el lugar.

La situación también generó preocupación entre quienes viajaban con niños y debían permanecer durante largos periodos en las filas.

La congestión se presentó en una fecha de alta movilidad por el puente festivo de las Fiestas de Independencia. Entre enero y octubre de 2026, el aeropuerto Rafael Núñez movilizó 6.455.229 pasajeros, un crecimiento del 0,7 % frente al mismo periodo del año anterior.

Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales sobre las causas de las demoras ni sobre las medidas que podrían adoptarse para agilizar el tránsito de pasajeros.