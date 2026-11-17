Lo que parecía una motocicleta estacionada cerca de un puesto de control terminó despertando las sospechas de varios uniformados. Minutos después, dos hombres emprendieron la huida y abandonaron un bolso negro que contenía municiones, equipos electrónicos y propaganda alusiva a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hallazgo se registró el 16 de noviembre, a la altura del kilómetro 62 de la Ruta 9005, en inmediaciones de la báscula del peaje de Gambote. Allí, integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar adelantaban labores de vigilancia y prevención sobre este importante corredor que comunica a San Onofre con Cartagena.

Según el reporte oficial, los policías adscritos al Grupo de Unidades de Tránsito y Transporte (GUTAT) observaron el vehículo estacionado cerca del área de servicio. Cuando intentaron acercarse para verificar la situación e identificar a sus ocupantes, los sospechosos escaparon, dejando abandonado un maletín de tela negra.

Al inspeccionar su contenido, los uniformados encontraron tres proveedores metálicos para pistola calibre nueve milímetros, 15 cartuchos del mismo calibre y tres estuches para estos dispositivos. El material fue asegurado durante el procedimiento desarrollado en este punto estratégico de la Troncal de Occidente.

Entre los elementos recuperados también figuraban tres datáfonos de la marca Bold Neo, dos de ellos identificados con las referencias MPOS1792 y MPOS0877, además de un radio portátil de comunicación Baofeng UV-6R. Estos aparatos hacen parte de los objetos cuyo origen y posible utilización deberán ser establecidos por las autoridades.

Uno de los aspectos que llamó especialmente la atención fue el descubrimiento de diez panfletos con emblemas alusivos a las AGC, en los cuales se menciona una estructura denominada Nelson Darío Hurtado Simanca. De acuerdo con la información preliminar, esta organización tendría presunta incidencia en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, circunstancia que deberá ser corroborada dentro de las investigaciones.

Frente a este resultado, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de mantener una vigilancia permanente en las carreteras. “Cada procedimiento representa una oportunidad para anticiparnos a las acciones de la delincuencia. Seguiremos fortaleciendo los controles y trabajando de manera articulada para proteger la tranquilidad de los ciudadanos”, expresó el oficial.

Entretanto, las verificaciones sobre lo encontrado permitirán avanzar en el esclarecimiento de su procedencia, determinar hacia dónde sería transportado y establecer posibles vínculos con organizaciones criminales.