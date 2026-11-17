Antioquia

La actualidad para los grupos guerrilleros en Antioquia parece que no es muy clara; por lo menos las informaciones conocidas por Caracol Radio dan cuenta de una situación crítica para los frentes 18 y 36, este último alineado a alias “Calarcá” en una desintegración por conflictos internos y la presión de la fuerza pública que los ha obligado a ceder territorios históricos para ellos como Angostura, Campamento y Guadalupe en el Norte de Antioquia.

En cuanto al frente 18, que está alineado con alias Iván Mordisco, quien les ha estado enviando dinero, armas y combatientes desde el Cauca a Ituango en Antioquia, Caracol Radio ha conocido que la actualidad no es muy diferente a la del frente 36. Incluso que el cabecilla abandonó la zona de Ituango donde sostenía una confrontación con el Clan del Golfo.

Este medio de comunicación ha recibido información, la cual indica que el frente 18 ya no tiene la fuerza operativa para disputarse el territorio de Ituango. Incluso las fuentes han aseverado que hace varios días Dubian Alirio Berrío Posso, alias “Diomer, Johan o Dientón”, cabecilla del mencionado grupo, abandonó el municipio de Ituango ante la imposibilidad de estar en el territorio con un brazo armado.

Lo que se trata de establecer es si alias “Diomer” salió para aliarse con otro grupo guerrillero o buscar refuerzos para una contraofensiva en Ituango. Lo cierto es que los golpes de la fuerza pública y las deserciones de los guerrilleros tendrían en cuidados intensivos esa estructura ilegal.

Cabe recordar que desde el 2025, cuando en su momento alias Ramiro se adhirió a Iván Mordisco, este cabecilla le envió cientos de millones, armas y combatientes, pero estos mismos fueron los que decidieron abandonar el grupo guerrillero, lo que lo ha dejado en una actualidad de alerta roja para su continuidad como estructura armada.

Golpes de la fuerza pública al frente 18

Caracol Radio hizo una recopilación de los golpes que le ha propinado el Ejército con apoyo de la fiscalía al frente 18, que lo tiene al borde de la extinción. El primero y que ha sido el más contundente de los últimos años es el abatimiento de alias Ramiro en medio de un bombardeo. En ese momento, aparte del cabecilla en el mes de marzo de 2026, murió su pareja sentimental y cuatro guerrilleros más. Hubo un capturado.

Deserciones

Antes del bombardeo, en el mes de febrero, se sometieron a las tropas tres integrantes del grupo y una cuarta persona, un menor de edad, fue recuperado. Ya en el mes de octubre se recuperaron dos menores y se sometieron tres adultos.

Durante todo el año 2026 se han sometido 6 adultos y recuperado dos menores.

Capturas

Poco tiempo después del bombardeo y cuando la cúpula de mando se estaba reacomodando, fue capturado alias Román Trescodos, quien iba a ser el sucesor de alias “Ramiro”. También fueron detenidos alias Manteco y otros tres integrantes de ese grupo.

En abril fue detenido en Medellín alias “El Flaco”, quien sería el enlace financiero del frente con Iván Mordisco y quien a finales del 2026 trasladó 800 millones de pesos a alias Ramiro.

Incautaciones

Según las cifras de la Cuarta Brigada del Ejército, durante el año en curso le han hallado 8 depósitos ilegales en 2026.

Sin embargo, desde junio del 2025 ya venían golpeando la capacidad logística del frente 18 con la incautación de 14 armas de corto alcance y una de acompañamiento (son sistemas de armas más pesados o de mayor potencia que el fusil de asalto estándar, diseñados para proporcionar fuego de saturación, cobertura y apoyo táctico).

También 65 kilos de explosivos, 45 proveedores y cerca de 10 municiones de diferentes calibres.