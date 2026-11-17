El Cartagena Festival de Música ha mantenido durante 21 ediciones una tradición propia: cada año, una obra de arte identifica el encuentro y propone una lectura visual de su programación. Por esa colección han pasado Juan Cárdenas, Olga de Amaral, Jim Amaral, Álvaro Barrios y Ruby Rumié, y más recientemente Mónica Meira (2024), Rafael Dussán (2025) y Alejandro Obregón (2026). El conjunto es también un recorrido por distintas expresiones del arte colombiano.

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En 2027 esa tradición continúa con Compás, de la artista bogotana Camila Barreto, cuya obra dialoga con el tema central del festival: Música en perfecto equilibrio. La proporción divina.

Una obra nacida de la proporción áurea

Barreto explica que la pieza, creada especialmente para el festival, partió de un dibujo de la proporción áurea, “esta curva que todos conocemos que parece un caracol”. Al repartir los pesos visuales de los bocetos según esa proporción, se encontró con el pentagrama, y de ahí surgieron los dos círculos negros que representan las notas musicales.

La imagen incluye además una gama de colores que alude a Cartagena. “También tuve presente a Cartagena, una ciudad que me parece hermosa, con sus colores tan particulares”, cuenta la artista.

Una relación personal con la música

Sobre su vínculo con el tema del festival, Barreto afirma: “Escucho música de diferentes estilos, pero la clásica tiene algo especial: cuando estoy trabajando, siento que entra y sale de mí de manera natural”. Y añade que Compás conserva elementos propios de su trabajo, pero es diferente de sus otras creaciones “porque tiene una relación más directa con la música”.

La artista

Camila Barreto (Bogotá, 1982) estudió Artes Plásticas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Trabaja principalmente en el arte abstracto, a través de la pintura y las instalaciones, y explora las relaciones entre formas, colores y experiencias personales. Ha usado materiales como textiles, papel, mallas de construcción y pintura en aerosol.

Entre sus exposiciones individuales están Traslúcida (2014) en Santiago de Chile, Paralaje (2023) en Bogotá y Máquinas Negentrópicas (2025) en Cartagena. Según cuenta, descubrió la pintura a los quince años, cuando empezó pintando hasta las paredes. Con el tiempo convirtió esas primeras pruebas en un lenguaje de formas y colores con el que expresa lo que siente.