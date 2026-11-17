Medellín, Antioquia

Un hombre fue capturado en flagrancia cuando pretendía recibir 70 millones de pesos producto de una extorsión, durante un operativo del GAULA de la Policía Metropolitana en inmediaciones de un centro comercial del centro de Medellín, en la comuna 10-La Candelaria.

El procedimiento se realizó mediante una entrega controlada de dinero, luego de que la víctima denunciara que estaba siendo intimidada por delincuentes que le exigían inicialmente 130 millones de pesos para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

La exigencia de dinero se redujo de $130 a $70 millones

De acuerdo con la información de las autoridades, el caso comenzó el 4 de noviembre, cuando la víctima acudió al GAULA para recibir asesoría y denunciar las amenazas que, según su relato, provenían de integrantes de la delincuencia común.

A partir de la intervención de los investigadores, la exigencia económica se redujo a 70 millones de pesos. Posteriormente, se coordinó la entrega controlada que permitió capturar al señalado cuando llegó a recibir el dinero.

Durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular. El capturado quedó vinculado a la investigación por el delito de extorsión.

El secretario (e) de Seguridad y Convivencia de Medellín, Sebastián Acosta, afirmó que la Administración Distrital mantiene acciones coordinadas con la Policía para enfrentar las amenazas y las exigencias económicas ilegales.

“En Medellín no hay espacio para quienes pretenden intimidar a las familias y convertir las amenazas en una fuente de dinero. La articulación con la Policía permite actuar frente a estos delitos y llevar a los responsables ante la justicia”, señaló el funcionario.

123 capturados por extorsión en Medellín durante 2026

Según las cifras entregadas por la Administración Distrital, en lo corrido de 2026 han sido capturadas 123 personas por extorsión en Medellín, como resultado de las estrategias de investigación y control.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier exigencia económica acompañada de amenazas a través de las líneas 147 y 165 del GAULA.