De acuerdo con las investigaciones, alias “Bachi” tendría una trayectoria criminal de aproximadamente tres años. Desde 2023, se dedicaría a la comercialización de sustancias estupefacientes y, actualmente, dinamizaría la venta de marihuana en distintos sectores de Olaya Herrera.

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Durante el procedimiento fueron incautados 9.500 gramos de marihuana, un teléfono celular y dos grameras, elementos que, al parecer, estarían relacionados con la dosificación y comercialización de estas sustancias.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para que responda por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.