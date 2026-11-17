Las largas filas y las demoras en la zona de salidas del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena generaron inconformidad entre viajeros nacionales e internacionales, quienes compartieron en redes sociales imágenes de la congestión que se registraba en la terminal aérea.

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Según los reportes de los usuarios, las filas se extendían hasta el área del puesto de inmigración.

Frente a las quejas, la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (Oinac) explicó que la congestión estuvo relacionada con los procedimientos de control aduanero adelantados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que ocasionaron una mayor concentración de pasajeros y retrasos en su circulación.

La administración aeroportuaria indicó que, para facilitar el tránsito de los viajeros, funcionarios de la DIAN realizaron labores de filtrado de pasajeros, mientras que el personal de seguridad del aeropuerto apoyó la organización de las filas.

El aeropuerto movilizó más de 6,4 millones de pasajeros

En materia de movilidad aérea, las cifras de Oinac muestran que entre enero y octubre de 2026 el aeropuerto registró 6.455.229 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 0,7 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 6.410.978 viajeros.

No obstante, octubre presentó una disminución del 3,7 % en el flujo de pasajeros, al pasar de 628.228 viajeros en 2025 a 604.976 en 2026.

Actualmente, la terminal moviliza un promedio aproximado de 645.000 pasajeros mensuales. De mantenerse la tendencia y registrarse un incremento en diciembre, el Rafael Núñez podría superar los 7,8 millones de viajeros al cierre de 2026, una cifra que marcaría un nuevo récord para la terminal aérea.