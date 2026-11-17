A Leider Meléndez lo ultimaron cuando se dirigía a comprar unas bebidas en Bicentenario
La víctima no tenía anotaciones judiciales
Un hombre identificado como Leider Adolfo Meléndez Blanco, de 31 años, fue asesinado con arma de fuego en el barrio Ciudad Bicentenario.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el homicidio ocurrió cuando la víctima se desplazaba por una vía pública para comprar unas bebidas.
Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizaron la inspección técnica y adelantan las labores investigativas para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.
Según las autoridades, Meléndez no tendría anotaciones judiciales.