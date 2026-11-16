Medellín, Antioquia

Un integrante del Clan del Golfo murió y otras tres personas fueron capturadas durante una operación militar en zona rural de Vegachí, Nordeste de Antioquia. Entre los resultados reportados por el Ejército está la muerte de alias Isaías, señalado cabecilla de la comisión armada de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

La operación fue desarrollada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, en coordinación con el Comando Aéreo de Combate No. 5, la Sijín de la Policía de Antioquia, la Fiscalía 79 DECOC y el CTI GICCO.

Según el reporte militar, los hechos comenzaron cuando las tropas identificaron a dos personas en actitud sospechosa y realizaron verificaciones que permitieron encontrar material de guerra. Posteriormente, con información obtenida durante el procedimiento, los uniformados llegaron a las inmediaciones de una vivienda donde presuntamente se encontraban otros integrantes de la estructura criminal. En ese lugar se registraron los combates.

Como resultado, se reportó la muerte de alias Isaías en desarrollo de operaciones militares y la captura de tres personas que, al parecer, pertenecerían a esta subestructura del Clan del Golfo.

Armas y municiones incautadas

Durante el operativo, las autoridades incautaron cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores, cinco radios de comunicaciones, teléfonos celulares y 1.414 cartuchos de diferentes calibres.

El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió al resultado de la operación y señaló que la ofensiva militar se desarrolló contra integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. En su publicación mencionó la muerte de un integrante y la captura de tres personas.

El Ejército indicó que continuará con operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para afectar las capacidades armadas y criminales de los grupos ilegales en Antioquia.

Finalmente, la institución invitó a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas a través de las líneas 147, contra el secuestro y la extorsión, y 107, contra el terrorismo.