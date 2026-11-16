Tarazá y Donmatías refuerzan la seguridad por temor a retaliaciones tras captura de alias Primo Gay

Medellín, Antioquia

La captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, encendió las alertas de seguridad en diferentes municipios de Antioquia ante el temor de posibles retaliaciones del Clan del Golfo contra la Fuerza Pública.

En Tarazá y Donmatías ya fueron anunciadas medidas preventivas, mientras que la Policía departamental reforzó sus protocolos de protección en estaciones, patrullajes y desplazamientos de uniformados. La preocupación se relaciona con los recientes golpes contra esa organización criminal, entre ellos la captura de Primo Gay y las operaciones adelantadas en el Bajo Cauca.

Tarazá restringe actividades durante el puente festivo

En Tarazá, el alcalde Yomer Álvarez anunció medidas durante el puente festivo, luego de un consejo de seguridad en el que se analizaron las amenazas de un posible plan pistola que estarían circulando en redes sociales.

Entre las disposiciones adoptadas están:

Prohibición de movilizar cilindros de gas en la cabecera municipal.

Restricción de trasteos y acarreos.

Limitación de los horarios de funcionamiento de establecimientos nocturnos.

Patrullajes conjuntos del Ejército y la Policía en el área urbana.

Refuerzo de las labores de inteligencia para identificar posibles amenazas.

El mandatario también pidió a los uniformados extremar las medidas de autocuidado y mantenerse atentos ante cualquier situación que pueda poner en riesgo sus vidas o las de los habitantes.

Donmatías alerta por posible plan pistola

En Donmatías, el alcalde Javier López confirmó que las autoridades recibieron amenazas contra estaciones de Policía, en las que se advertía sobre una posible activación de un plan pistola contra los uniformados.

Ante esta situación, se reforzó la vigilancia tanto en el casco urbano como en la zona rural del municipio.

“Se nos presentó una amenaza a las estaciones de Policía donde se decretaba el plan pistola. Fue comunicado y notificado a la estación de Policía y hemos estado atentos a cualquier situación”, manifestó el alcalde.

López aclaró que, aunque no se ha identificado una presencia militar del Clan del Golfo en el municipio, las intimidaciones mantienen en alerta a las autoridades y a los integrantes de la Fuerza Pública.

Policía refuerza protocolos en siete subregiones

La alerta de seguridad no se limita a Tarazá y Donmatías. La Policía de Antioquia informó que extremó sus protocolos ante posibles retaliaciones del Clan del Golfo.

Entre las medidas están el fortalecimiento de la seguridad en las estaciones policiales, ajustes en los procedimientos de patrullaje y mayores precauciones durante los desplazamientos de los uniformados.

En las zonas rurales se estableció coordinación con el Ejército para brindar apoyo ante cualquier eventualidad. Además, los alcaldes y secretarios de despacho fueron informados sobre los riesgos para que adopten medidas adicionales de protección en las sedes administrativas y durante los desplazamientos de sus funcionarios.

También se establecieron precauciones frente al uso y los sobrevuelos de drones cerca de estaciones de Policía y alcaldías, ante el riesgo de que estas aeronaves puedan ser utilizadas para vigilar instalaciones o facilitar ataques.

La atención especial comprende el Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente, Suroeste, Oriente y Urabá, subregiones donde las autoridades reportan presencia del Clan del Golfo.

Defensoría advierte riesgos para las comunidades de Briceño

Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las medidas de protección para los habitantes de Briceño, municipio donde fue capturado alias Primo Gay el sábado 14 de noviembre.

La entidad recordó que en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 había advertido sobre los riesgos derivados de los enfrentamientos entre el Frente 36 de las disidencias, las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo.

Entre las afectaciones documentadas están amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores de edad, presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.

La Defensoría pidió al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Briceño fortalecer las acciones de prevención, proteger a los líderes comunitarios y mantener seguimiento permanente a la situación de seguridad.

La entidad advirtió que la captura de Primo Gay no significa que hayan desaparecido los riesgos para la población civil y pidió adoptar medidas para prevenir posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos.

La detención de uno de los principales cabecillas señalados de operar en el norte antioqueño se produce en medio de una alerta departamental por eventuales respuestas violentas del Clan del Golfo. Por ahora, las medidas anunciadas buscan anticiparse a posibles ataques y proteger tanto a los uniformados como a las comunidades.