“Se respira un aroma diferente”: Dumek Turbay tras los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que la relación con el Gobierno nacional ha tomado un rumbo distinto durante los primeros 100 días de la administración de Abelardo de la Espriella. Según el mandatario, ahora existe una mayor apertura para escuchar las necesidades de la ciudad y avanzar en proyectos pendientes.

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«La verdad verdadera es que ahora se respira un aroma diferente con el Gobierno De la Espriella, pues no pasa una semana sin tener algún ministro o delegado nacional para articular y avanzar en proyectos», manifestó Turbay.

El mandatario también comparó la dinámica de estos primeros meses con la del gobierno anterior. Afirmó que en tres meses ha sostenido más reuniones con ministros y con el presidente que durante los cuatro años de la administración pasada.

Entre los temas que, según explicó, han encontrado espacio en las conversaciones con el Ejecutivo están la segunda fase del Gran Malecón del Mar, la ampliación de la Vía Perimetral, el Transcaribe Acuático y la recuperación de la antigua Clínica del Seguro Social para convertirla en un hospital especializado en salud mental.