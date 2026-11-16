Proponen día cívico este miércoles para apoyar a Real Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, convocó a los cartageneros a respaldar al Real Cartagena en su próximo compromiso y propuso que este miércoles sea declarado día cívico para facilitar la asistencia de los hinchas al estadio Jaime Morón León.

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El equipo auriverde se enfrentará a Tigres en la última fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay y necesita una victoria para mantener sus posibilidades de llegar a la final y seguir en la lucha por regresar a la primera división.

Además de ganar, el conjunto cartagenero dependerá del resultado entre Real Cundinamarca y Deportes Quindío. Por eso, el alcalde pidió que la afición acompañe al equipo en este encuentro determinante.