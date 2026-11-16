Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 nov 2026 Actualizado 15:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Proponen día cívico este miércoles para apoyar a Real Cartagena

La invitación es a llenar el Jaime Morón

Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, convocó a los cartageneros a respaldar al Real Cartagena en su próximo compromiso y propuso que este miércoles sea declarado día cívico para facilitar la asistencia de los hinchas al estadio Jaime Morón León.

Ingresa la grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El equipo auriverde se enfrentará a Tigres en la última fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay y necesita una victoria para mantener sus posibilidades de llegar a la final y seguir en la lucha por regresar a la primera división.

Además de ganar, el conjunto cartagenero dependerá del resultado entre Real Cundinamarca y Deportes Quindío. Por eso, el alcalde pidió que la afición acompañe al equipo en este encuentro determinante.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado