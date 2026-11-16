Medellín inició la construcción del séptimo jardín infantil Buen Comienzo del cuatrienio

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín inició la construcción de un nuevo jardín infantil de Buen Comienzo en la comuna 1-Popular, con el que ya son siete los equipamientos para la primera infancia que se encuentran en ejecución durante este cuatrienio.

El proyecto cuenta con una inversión superior a $31.800 millones y beneficiará a 250 niñas y niños del nororiente de la ciudad. Según el cronograma de la Administración Distrital, las obras estarán terminadas durante el último trimestre de 2027.

Los trabajos comenzaron con actividades de excavación y movimiento de tierra. La infraestructura estará distribuida en tres bloques e incluirá salas de atención e interacción, sala cuna, espacios para gateadores, áreas de lactancia, comedor, cocina, zonas recreativas y espacios verdes.

Siete jardines infantiles están en construcción

Con el inicio de las obras en Popular, la Alcaldía completa siete de los ocho jardines infantiles proyectados para el cuatrienio. Los otros proyectos en ejecución están ubicados en:

Chambacú , en San Cristóbal.

, en San Cristóbal. San Sebastián de Palmitas .

. La Libertad , en Villa Hermosa.

, en Villa Hermosa. Primavera Norte , en Santa Cruz.

, en Santa Cruz. Robledo .

. Alfonso López, en Castilla.

El octavo jardín, ubicado en los límites entre La América y San Javier, ya fue adjudicado y está próximo a comenzar su construcción.

“Vamos a entregar ocho jardines infantiles, frente a los seis que fueron planeados inicialmente en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere”, destacó la directora de Buen Comienzo, Clara Vélez.

También construirán un megacolegio en Popular

En la parte alta del mismo lote donde se construye el jardín infantil estará ubicado el nuevo megacolegio Fe y Alegría Popular N.° 1, que tendrá una inversión superior a $41.000 millones, incluida la dotación, y capacidad para beneficiar a 320 estudiantes.

El proyecto ya fue radicado ante la Curaduría y la Alcaldía prepara la publicación del proceso de licitación en el portal de contratación Secop II. La estimación es que las obras físicas comiencen en enero de 2027.

“Próximamente estaremos licitando el megacolegio. Estas obras se están haciendo realidad y están transformando la vida de la gente”, señaló el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdés López.

Con ambos proyectos, la Administración Distrital busca ampliar la infraestructura educativa y de atención a la primera infancia en la comuna Popular.