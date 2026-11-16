Yarumal, Antioquia

La Gobernación de Antioquia completó la demolición de seis inmuebles identificados como focos de inseguridad en Yarumal, municipio del Norte del departamento. Las intervenciones buscan recuperar espacios que, según las autoridades, eran utilizados para el consumo y tráfico de estupefacientes, el almacenamiento de elementos hurtados y el refugio de personas señaladas de cometer delitos.

Con estas acciones, la estrategia departamental llegó a 86 demoliciones entre 2025 y 2026 en diferentes municipios de Antioquia, acercándose a la meta de 100 inmuebles intervenidos.

La comunidad manifestó su satisfacción por la recuperación de estos lugares. Jaime Vásquez, habitante de uno de los sectores intervenidos, aseguró que la demolición permitió eliminar un punto donde se presentaban situaciones relacionadas con el consumo de drogas y que, además, representaba riesgos para quienes vivían cerca.

“Con la demolición de la casa también se evita que puedan presentarse tragedias o situaciones que pongan en riesgo sus vidas o las de otras personas. Además, ya no tenemos personas que lleguen a consumir estupefacientes en este lugar. Es una problemática que, gracias a esta intervención, dejó de afectarnos”, expresó.

Disminuyeron varios delitos en Yarumal

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de 2026, el porcentaje de hogares que se sienten seguros en Yarumal pasó del 80,2 % en 2023 al 93,5 % en 2026.

La Gobernación también reportó disminuciones en diferentes delitos durante este año: lesiones personales, 19 %; hurto a personas, 8 %; homicidios, 9 %; hurto a comercio, 22 %; hurto a residencias, 18 %; hurto de motocicletas, 58 %, y hurto de automotores, 75 %.

La intervención más reciente se realizó en un inmueble del casco urbano que llevaba varios meses abandonado. Según la Policía Nacional, la estructura era utilizada para el consumo y tráfico de estupefacientes y afectaba la seguridad y la convivencia del sector.

El director operativo de la Seguridad de Antioquia, José Edilberto Lesmes Beltrán, explicó que el lugar también habría sido utilizado para almacenar elementos hurtados y como refugio de personas después de cometer robos contra transeúntes.

La estrategia ya suma 86 demoliciones en Antioquia

Además de Yarumal, la Gobernación ha realizado demoliciones en Amagá, Guarne, Sonsón, Copacabana, Turbo, Rionegro, Abejorral, Ciudad Bolívar, Amalfi, Bello, Cocorná, La Unión, San Luis, El Peñol, La Ceja del Tambo, La Estrella y Caldas.

Lesmes Beltrán invitó a los alcaldes de los municipios del departamento a sumarse a la estrategia para intervenir inmuebles abandonados o deteriorados que, según las autoridades, facilitan actividades delictivas.

La meta de la Gobernación es llegar a 100 focos de inseguridad demolidos en Antioquia.