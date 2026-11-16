Buenavista, Caldas, Saboyá y San Miguel de Sema están entre los municipios de Boyacá bajo alerta por riesgo de desabastecimiento de agua ante la reducción de las lluvias.

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que no realizará interrupciones programadas del servicio de acueducto entre el 16 y el 22 de noviembre de 2026 en los sectores abastecidos por el sistema Piedras Blancas.

La decisión se tomó teniendo en cuenta las condiciones actuales de almacenamiento de los embalses y el seguimiento permanente al sistema. Según la empresa, los embalses presentan buenos niveles, lo que permite mantener la continuidad del servicio durante esta semana.

Sin embargo, EPM advirtió que es necesario conservar las reservas de agua para enfrentar los meses más difíciles del fenómeno de El Niño, previstos entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

EPM insiste en el ahorro de agua

La empresa reconoció el esfuerzo de los usuarios para reducir el consumo, pero señaló que todavía no se alcanzan las metas diarias de ahorro.

Por eso, reiteró el llamado a mantener las medidas de uso responsable del agua y aprovechar las condiciones actuales para cuidar las reservas que se necesitarán durante los próximos meses.

EPM continuará monitoreando el comportamiento del sistema e informará oportunamente cualquier novedad a través de sus canales oficiales.