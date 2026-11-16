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16 nov 2026 Actualizado 16:15

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Cinco capturados y un arma incautada en operativo en la comuna Popular de Medellín

Tres personas fueron detenidas mediante orden judicial y dos en flagrancia. Las autoridades también recuperaron dos motocicletas e incautaron 70 gramos de estupefacientes.

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Medellín, Antioquia

Un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional dejó cinco personas capturadas en la comuna 1-Popular, en el nororiente de la ciudad. La intervención también permitió la incautación de un arma de fuego, la recuperación de dos motocicletas y el decomiso de estupefacientes.

De acuerdo con el balance de las autoridades, tres personas fueron detenidas mediante orden judicial y otras dos en flagrancia, durante las actividades de control territorial adelantadas en este sector de Medellín.

Entre los capturados está un hombre de 43 años, requerido por un juzgado de Medellín para cumplir una condena por los delitos de hurto calificado y agravado, y falsedad en documento privado. Su detención se produjo durante labores de registro y verificación de antecedentes.

Incautaciones y controles en establecimientos

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver con cinco cartuchos, retiraron de circulación 70 gramos de estupefacientes y recuperaron dos motocicletas.

El operativo también incluyó controles de identificación y verificación en diferentes puntos de la comuna. En total, se realizaron:

  • Cerca de 1.000 verificaciones de antecedentes a personas.
  • 117 verificaciones a vehículos.
  • Inspecciones a 14 establecimientos comerciales.
  • 37 medidas correctivas.

Además, una actividad comercial fue suspendida temporalmente como resultado de los controles.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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