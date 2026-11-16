Cartagena quedó entre las seis ciudades más deseadas por viajeros del mundo

Cartagena de Indias sigue conquistando al mundo. La capital de Bolívar acaba de alcanzar un nuevo reconocimiento internacional al ubicarse en el sexto lugar entre las ciudades más deseadas del planeta, de acuerdo con los resultados de la edición 25 de los Wanderlust Reader Travel Awards 2026, organizados por la prestigiosa revista británica de viajes Wanderlust.

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El reconocimiento sitúa a La Heroica en el exclusivo grupo de los diez destinos urbanos que más despiertan el interés de los viajeros internacionales, en una selección que recoge las preferencias de lectores y viajeros experimentados de diferentes partes del mundo.

“Ya perdí la cuenta de cuántos galardones internacionales hemos ganado en los ya casi tres últimos años. Es un espaldarazo importante para la reinvención e importancia que le hemos dado al turismo, pues no solo creamos la inédita Secretaría de Turismo, sino que también hemos invertido muchos recursos para fortalecer el orden, la seguridad en playas y lugares, empoderar a las comunidades y actores de la economía popular, taxistas, entre otros activos que mejoran la experiencia de quienes nos visitan”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

La votación de esta edición reunió a más de 251.461 lectores, quienes emitieron más de 8,2 millones de votos para elegir sus destinos favoritos en distintas categorías del turismo mundial.

En el listado de ciudades más deseadas fuera de Europa, Cartagena ocupó el sexto puesto, compartiendo el top 10 con grandes destinos internacionales como Tokio, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Sídney, Vancouver, Nueva Orleans, Hong Kong, Marrakech y Montreal.

La publicación británica no solo destacó la belleza de la ciudad, sino que dedicó un reconocimiento especial a los atractivos que hacen de Cartagena un destino singular. En su reseña resaltó la Ciudad Amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; la imponente fortaleza del Castillo de San Felipe de Barajas; el espíritu bohemio del barrio Getsemaní; el Convento de La Popa y la música champeta, expresión de la identidad afrocaribeña de la ciudad.

También destacó la cercanía con las playas de arena blanca de Isla de Barú, la oferta cultural y la posibilidad de disfrutar del Cartagena Festival de Música, que se celebra en enero.