Festival Náutico reunió más de 1.500 embarcaciones en su segundo día

El balance fue entregado por la Alcaldía de Cartagena, que destacó la convocatoria de ambos escenarios durante el segundo día de las Fiestas de Independencia. Según el Distrito, la participación superó las proyecciones iniciales y marcó un nuevo registro para el turismo náutico de la ciudad.

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«Yo no sé en qué nos metimos. La Fiesta que nos Une ha superado todo tipo de expectativas humanas: Cartagena se congregó y abrazó a sus festividades novembrinas con la mejor actitud y alegría», expresó el alcalde Dumek Turbay. El mandatario también señaló que la celebración todavía tendría una nueva jornada este domingo.

Música desde el mar y tierra firme

La programación musical reunió a artistas locales, nacionales e internacionales. Long Play Band abrió los conciertos, seguida de Kevin Flórez, Zaider y Hamilton. Posteriormente, Nicky Jam llevó sus éxitos al público, mientras que Gilberto Santa Rosa puso el ritmo de la salsa en la bahía.

La jornada continuó con DJ Jader Tremendo y sus invitados especiales. Ryan Castro y Silvestre Dangond estuvieron a cargo de los espectáculos de cierre.

Por su parte, el muelle de La Bodeguita funcionó como uno de los principales puntos de zarpe y atención para los asistentes. La operación contó con coordinación de Corpoturismo, la Dirección General Marítima (DIMAR) y Guardacostas, además de actividades gastronómicas y artísticas para recibir a los visitantes.

Con más de 1.500 embarcaciones en la bahía y 12.000 asistentes en el Bololó, el segundo día del festival dejó una convocatoria superior a la del año anterior y fortaleció la apuesta de Cartagena por el turismo náutico y los grandes eventos.