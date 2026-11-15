Acaban con la vida de un hombre dentro de su vivienda en La María

Un nuevo hecho de sicariato se registró en Cartagena. Fabián Meneses Salazar, conocido como «Fabio» o «el Peluquero», fue asesinado la tarde del sábado 14 de noviembre dentro de una vivienda del barrio La María.

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De acuerdo con información conocida por la Policía y recopilada por funcionarios de la Sijín, el ataque ocurrió hacia las 2:20 p. m., en una casa ubicada en la calle 42. La víctima se encontraba sentada en una silla cuando llegaron dos hombres en motocicleta.

Según las primeras versiones, el parrillero descendió o se acercó a la víctima y le disparó sin mediar palabras. Meneses Salazar murió en el lugar, mientras los responsables escaparon del sector.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que los móviles del crimen permanecen bajo investigación. Sin embargo, confirmó que al hombre le figuraban cinco anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, fuga de presos, lesiones personales y secuestro simple.