87 migrantes fueron rescatados tras naufragar en una embarcación en el canal de la Mancha

Migración por medio del canal de la Mancha. I Foto: Dan Kitwood/Getty Images. / Dan Kitwood

Una persona está desaparecida y otras 87 fueron rescatadas tras el naufragio de una embarcación de migrantes el sábado por la noche en el canal de la Mancha, informó este domingo la Prefectura Marítima de la Mancha y del mar del Norte.

El accidente se produjo cuando la embarcación todavía estaba en aguas bajo responsabilidad francesa, cerca del límite con la zona británica. El Centro Regional Operativo de Vigilancia y Salvamento (CROSS) emitió inmediatamente una señal de socorro y movilizó los medios disponibles para auxiliar a las personas que habían caído al agua.

El buque de salvamento Abeille Normandie, con el apoyo de su embarcación auxiliar, rescató a 87 personas, una de ellas con síntomas de hipotermia, mientras se activaba un amplio dispositivo para localizar al desaparecido.

En las operaciones participaron dos helicópteros franceses, un avión británico y varios barcos de salvamento y patrulla de ambos países.

Las búsquedas se prolongaron durante varias horas y concluyeron a las 22.00 horas por decisión del prefecto marítimo.

Los 87 supervivientes fueron trasladados al puerto de Calais, donde quedaron bajo la atención de los servicios de emergencia en tierra.

Por otra parte, el cadáver de un joven migrante de unos 20 años fue encontrado el sábado por la mañana en la playa de Sainte-Cécile, en Camiers, también en el departamento de Paso de Calais, según medios locales.