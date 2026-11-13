Asobancaria señaló tres obstáculos para que Colombia crezca al 6 % en 2030

Colombia necesita superar tres grandes obstáculos para alcanzar un crecimiento económico del 6 % en 2030: los préstamos informales conocidos como gota a gota, el fraude y la elevada carga tributaria que enfrenta el sector financiero. Así lo planteó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, durante la instalación del 24.º Congreso de Derecho Financiero, realizado en Cartagena.

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El dirigente gremial señaló que el país tiene una proyección de crecimiento del 2,3 % para 2026, por lo que considera necesario fortalecer el acceso al crédito y mejorar las condiciones para que hogares y empresas puedan financiar sus actividades.

Malagón recordó que la cartera crediticia pasó de representar el 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 al 43 % actualmente. A su juicio, el crédito debe crecer de manera sostenible y por encima de la economía para impulsar el desarrollo.

El gota a gota y las barreras al crédito

Uno de los puntos que más preocupa al gremio es el crecimiento de los préstamos informales. Según Malagón, cada punto que disminuye la tasa de usura deja por fuera del crédito formal a cerca de 195.000 personas, que pueden terminar recurriendo a prestamistas informales.

Ante esta situación, propuso establecer límites de interés diferenciados según el tipo de crédito, pues actualmente se aplica el mismo tope para préstamos empresariales y personales. Según explicó, esta práctica solo se presenta en el 2 % de los países.

Alertas por fraude y carga tributaria

El segundo obstáculo está relacionado con el fraude, especialmente el uso indebido de los mecanismos de insolvencia para personas naturales. Malagón aclaró que esta figura protege a quienes realmente no pueden cumplir sus obligaciones, pero advirtió sobre el aumento de solicitudes irregulares.

De acuerdo con cifras de Asobancaria, las solicitudes pasaron de 422 en 2016 a más de 18.000 en 2025. El dirigente atribuyó parte de este incremento a lo que denominó un «cartel de la insolvencia», que presuntamente inventa deudas para acceder al mecanismo.

El tercer factor es la carga tributaria. El presidente de Asobancaria indicó que los bancos enfrentan una tarifa de renta del 40 %, que calificó como la más alta de la OCDE. Además, aseguró que 64 de cada 100 pesos de utilidad del sector se destinan al pago de impuestos, situación que, según el gremio, termina afectando los recursos disponibles para financiar a familias y empresas.