Plan de tráfico en Paso Nivel–Las Areneras continuará durante noviembre y diciembre

Amagá, Antioquia

El Plan de Tráfico en Paso Nivel–sector Las Areneras continuará durante noviembre y diciembre de 2026 debido a las obras de construcción del retorno 2, informó este jueves la Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico).

La medida busca facilitar el desarrollo de los trabajos y mantener condiciones de movilidad en este corredor, donde las características de la montaña y el espacio limitado sobre la vía existente obligan a coordinar las actividades constructivas con el paso de vehículos.

Según la concesionaria, las labores incluyen el corte y tratamiento de taludes, actividades que requieren condiciones preventivas de operación y un manejo controlado del tráfico.

Horarios y restricciones de movilidad

El esquema operará de lunes a viernes, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Durante ese periodo habrá intervalos de 30 minutos para permitir la circulación vehicular en ambos sentidos.

El Plan de Tráfico no funcionará durante los fines de semana ni los días festivos. Covipacífico también confirmó que el lunes 7 de diciembre no se aplicará la medida, teniendo en cuenta la celebración del Día de las Velitas y el festivo del martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Cualquier modificación en la operación será comunicada oportunamente por la concesionaria.

Obras del retorno 2 en Paso Nivel

La continuidad de las restricciones fue socializada durante una reunión entre Covipacífico y representantes del Comité Cívico, integrado por diferentes gremios de la región. En el encuentro se presentaron los avances de las obras y se revisaron las condiciones de movilidad del corredor.

El retorno 2 de Paso Nivel, en el sector de Las Areneras, corresponde a una obra adicional al alcance inicial del proyecto. Una vez terminada, permitirá ampliar la infraestructura disponible y mejorar las condiciones de circulación y operación para quienes utilizan esta conexión vial.

Covipacífico recomendó a los conductores programar sus desplazamientos, atender la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal encargado del manejo del tráfico.