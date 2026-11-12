La Procuraduría exoneró a siete exfuncionarios de la alcaldía de Quintero en el caso de Aguas Vivas

Medellín

El pasado 10 de octubre de 2025, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Carlos Mario Montoya, Natalia Andrea Jiménez Pére, Alethia Carolina Arango Gil, Leydy Jiménez Echavarría, Yina Marcela Pedraza Gómez, Fabio Andrés García Trujillo, Ingrid Vanesa González Montoya, señalados de presuntas irregularidades en la transferencia y devolución del predio de Aguas Vivas.

Luego de surtido el proceso investigativo y presentadas las pruebas y versiones de los señalados, la Contraloría declaró no probadas las conductas de las que acusaban a los exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero y que en su inicio fueron catalogadas como graves.

Según la entidad, los investigados fueron integrantes del comité de conciliación del Distrito de Medellín en la administración del exalcalde Daniel Quintero y fueron quienes aprobaron la fórmula de “conciliación presentada por TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS, IDC INVERSIONES Y JUAN MANUEL VILLEGAS MARQUEZ, al parecer, con desconocimiento del Decreto 158 de 2016, teniendo en cuenta que la misma resultaba improcedente, pues conllevaba a disponer sobre aquello que las partes no podían decidir por no ser un asunto transigible”.

La Procuraduría declaró desvirtuado y no probado el cargo formulado por la Procuraduría tercera delegada para la contratación estatal, además, ordenó su archivo definitivo.

“En este orden de ilación, este Despacho considera que la configuración de la prescripción de la acción disciplinaria no obedeció a irregularidades atribuibles al actuar funcional de los servidores públicos que intervinieron en el trámite del proceso, sino a una circunstancia objetiva derivada del momento en que la autoridad disciplinaria tuvo conocimiento de los hechos, valga decir el veintiuno (21) de abril de 2023”, dice el fallo.

Recordemos que el caso está relacionado con la modificación, presuntamente irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, con el fin de restituir, presuntamente de manera ilegal, un lote conocido como ‘Aguas Vivas’, avaluado en más de 40.000 millones de pesos.