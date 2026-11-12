Falleció Jorge Iván Restrepo Arias, concejal de Itagüí

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Itagüí confirmó este jueves 12 de noviembre de 2026 el fallecimiento de Jorge Iván Restrepo Arias, quien se desempeñaba como concejal del municipio.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el alcalde Diego Torres lamentó su muerte y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del corporado.

En el comunicado oficial, la Administración Municipal destacó la vocación de servicio, el liderazgo y la calidad humana de Restrepo Arias, así como su compromiso con la comunidad itagüiseña.

La Alcaldía resaltó especialmente su trabajo con las personas mayores, a quienes, según el mensaje, acompañó con entrega, sensibilidad y cariño.

“Su trabajo, su calidad humana y su disposición para servir dejan una huella imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con él”, señaló el mensaje firmado por el alcalde Diego Torres.

La Administración Municipal manifestó su solidaridad con la familia del concejal y pidió que encuentren fortaleza y consuelo en este momento.