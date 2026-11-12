Ernerto Lucena será el próximo embajador de Colombia en Singapur

No paran las designaciones en el Gobierno de Abelardo De La Espriella en estos casi ya 100 días de la administración.

El exministro Ernesto Lucena Barreto entraría al Gobierno de Abelardo de la Espriella como embajador extraordinario y plenipotenciario en Singapur.

La hoja de vida, de quien fue el primer ministro del Deporte en la historia de Colombia, ya fue publicada en Función Pública.

Perfil de Lucena

Ernesto Lucena fue ministro de deporte entre 2019 y 2021 durante el gobierno de Iván duque.

Es un abogado y político que ha manifestado públicamente su respaldo al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y de hecho se le ha visto muy activo en redes sociales en los últimos días apoyando los proyectos de la actual administración.