Capturan a “Alambrito”, del Clan del Golfo, señalado de asesinar a un policía en Tarazá

Alias Alambrito, presunto sicario del Clan del Golfo y uno de los delincuentes más buscados del departamento de Antioquia, fue capturado en el municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca, tras su presunta responsabilidad en el homicidio de un policía en 2025.

Según información de las autoridades, alias Alambrito tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, debido a su presunta vinculación con actividades criminales del Clan del Golfo.

Además, el hombre es señalado de participar en el homicidio del patrullero Rafael Lenin Suárez Osorio, ocurrido en abril de 2025 en Tarazá.

Otros detalles

El capturado figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia, por lo que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.

“Ofrecíamos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que condujera a su captura. A la familia del Patrullero, nuestro cariño y respeto. Reconocimiento a la Policía y a la Fiscalía por este resultado”, indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón a través de sus redes sociales.

Las autoridades informaron que la captura representa un avance en la investigación por el asesinato del uniformado, ocurrido en medio de una ola de violencia que afecta a la región del departamento.