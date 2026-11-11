Veolia invita a todos a disfrutar de las Fiestas de Independencia con responsabilidad

Veolia realiza diariamente actividades ambientales en las zonas continental e insular de Cartagena, con el propósito de mantener limpias las avenidas principales y secundarias, los parques, las áreas públicas y las playas de las islas que conforman la ciudad.

A través de la gestión integral de los residuos, la reducción de emisiones, la recuperación de materiales y la protección de los ecosistemas marinos y costeros, contribuimos a la construcción de territorios más sostenibles y a la transformación ecológica de Cartagena.

En el marco de las Fiestas de la Independencia, Veolia invita a todos los cartageneros y visitantes a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad y a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para garantizar una adecuada disposición de los residuos:

Evitar bloquearlas calles y vías de las comunidades, ya que es necesario garantizar el acceso de los vehículos recolectores para realizar el servicio.

Sacar los residuos únicamente en los horariosy frecuencias establecidos para cada barrio o sector.

Disponer correctamente los residuos, tantoen las zonas residenciales como comerciales, utilizando las canecas o puntos autorizados.

Mantener una actitud responsable durante las celebraciones, evitando arrojar residuosen calles, parques, playas y demás espacios públicos.

Ser respetuosos y empáticos con los operarios, quienes trabajan con compromiso y responsabilidad para mantener limpia nuestra ciudad.

“Veolia agradece a los cartageneros disponer sus residuos en los horariosy frecuencias establecidos para cada barrio, así como contribuir con su correcta separación y disposición, tanto en el sector residencial como comercial. De esta manera, podremos seguir disfrutando de una Cartagena limpia, sostenible y responsable con el ambiente durante las Fiestas de la Independencia”, expresó Yolanda González Puente, gerente general.

La celebración de nuestras fiestas es una oportunidad para demostrar el orgullo por Cartagena y el compromiso con su cuidado. Juntos le sacamos brillo a Cartagena, porque mantenerla limpia y protegerla es una tarea de todos. Con nuestras accionesde hoy contribuimos a construir el ambiente que sueñan las futuras generaciones.