Veolia invita a todos a disfrutar de las Fiestas de Independencia con responsabilidad
La empresa dispuso de personal para atender la demanda de estos días
Veolia realiza diariamente actividades ambientales en las zonas continental e insular de Cartagena, con el propósito de mantener limpias las avenidas principales y secundarias, los parques, las áreas públicas y las playas de las islas que conforman la ciudad.
A través de la gestión integral de los residuos, la reducción de emisiones, la recuperación de materiales y la protección de los ecosistemas marinos y costeros, contribuimos a la construcción de territorios más sostenibles y a la transformación ecológica de Cartagena.
En el marco de las Fiestas de la Independencia, Veolia invita a todos los cartageneros y visitantes a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad y a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para garantizar una adecuada disposición de los residuos:
- Evitar bloquearlas calles y vías de las comunidades, ya que es necesario garantizar el acceso de los vehículos recolectores para realizar el servicio.
- Sacar los residuos únicamente en los horariosy frecuencias establecidos para cada barrio o sector.
- Disponer correctamente los residuos, tantoen las zonas residenciales como comerciales, utilizando las canecas o puntos autorizados.
- Mantener una actitud responsable durante las celebraciones, evitando arrojar residuosen calles, parques, playas y demás espacios públicos.
- Ser respetuosos y empáticos con los operarios, quienes trabajan con compromiso y responsabilidad para mantener limpia nuestra ciudad.
“Veolia agradece a los cartageneros disponer sus residuos en los horariosy frecuencias establecidos para cada barrio, así como contribuir con su correcta separación y disposición, tanto en el sector residencial como comercial. De esta manera, podremos seguir disfrutando de una Cartagena limpia, sostenible y responsable con el ambiente durante las Fiestas de la Independencia”, expresó Yolanda González Puente, gerente general.
La celebración de nuestras fiestas es una oportunidad para demostrar el orgullo por Cartagena y el compromiso con su cuidado. Juntos le sacamos brillo a Cartagena, porque mantenerla limpia y protegerla es una tarea de todos. Con nuestras accionesde hoy contribuimos a construir el ambiente que sueñan las futuras generaciones.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...