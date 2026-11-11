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11 nov 2026 Actualizado 16:54

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Veolia invita a todos a disfrutar de las Fiestas de Independencia con responsabilidad

La empresa dispuso de personal para atender la demanda de estos días

Veolia invita a todos a disfrutar de las Fiestas de Independencia con responsabilidad

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Cartagena
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Veolia realiza diariamente actividades ambientales en las zonas continental e insular de Cartagena, con el propósito de mantener limpias las avenidas principales y secundarias, los parques, las áreas públicas y las playas de las islas que conforman la ciudad.

A través de la gestión integral de los residuos, la reducción de emisiones, la recuperación de materiales y la protección de los ecosistemas marinos y costeros, contribuimos a la construcción de territorios más sostenibles y a la transformación ecológica de Cartagena.

En el marco de las Fiestas de la Independencia, Veolia invita a todos los cartageneros y visitantes a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad y a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para garantizar una adecuada disposición de los residuos:

  • Evitar bloquearlas calles y vías de las comunidades, ya que es necesario garantizar el acceso de los vehículos recolectores para realizar el servicio.
  • Sacar los residuos únicamente en los horariosy frecuencias establecidos para cada barrio o sector.
  • Disponer correctamente los residuos, tantoen las zonas residenciales como comerciales, utilizando las canecas o puntos autorizados.
  • Mantener una actitud responsable durante las celebraciones, evitando arrojar residuosen calles, parques, playas y demás espacios públicos.
  • Ser respetuosos y empáticos con los operarios, quienes trabajan con compromiso y responsabilidad para mantener limpia nuestra ciudad.

“Veolia agradece a los cartageneros disponer sus residuos en los horariosy frecuencias establecidos para cada barrio, así como contribuir con su correcta separación y disposición, tanto en el sector residencial como comercial. De esta manera, podremos seguir disfrutando de una Cartagena limpia, sostenible y responsable con el ambiente durante las Fiestas de la Independencia”, expresó Yolanda González Puente, gerente general.

La celebración de nuestras fiestas es una oportunidad para demostrar el orgullo por Cartagena y el compromiso con su cuidado. Juntos le sacamos brillo a Cartagena, porque mantenerla limpia y protegerla es una tarea de todos. Con nuestras accionesde hoy contribuimos a construir el ambiente que sueñan las futuras generaciones.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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