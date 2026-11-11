Tribunal Administrativo de Antioquia ordena recuperar en seis meses la vía Medellín-Bogotá

Medellín, Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) adelantar las gestiones necesarias para recuperar la transitabilidad de la autopista Medellín-Bogotá, en el tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre, en un plazo de seis meses. La decisión quedó consignada en la Sentencia 112 del 9 de noviembre de 2026, como resultado de una acción popular presentada por el colectivo de transportadores Los Magníficos de la Ruta.

El fallo se conoce pocos días después de que se reanudara el cobro en el peaje de El Santuario, tras ocho meses de paso gratuito por las protestas de transportadores y comerciantes que exigían intervenciones en la carretera. Entretanto, el peaje de Puerto Triunfo continúa sin cobro, a la espera de que se verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Invías.

¿Qué ordenó el Tribunal sobre la vía Medellín-Bogotá?

La acción popular fue presentada en agosto de 2025 por Los Magníficos de la Ruta, que denunciaron el deterioro del corredor, la presencia de huecos, grietas, hundimientos y problemas de señalización que, según los demandantes, representan riesgos para los usuarios.

Durante el proceso se analizaron informes técnicos de la interventoría, elaborados en septiembre y octubre de 2025. Estos establecieron que, de los 127 kilómetros evaluados entre El Santuario y Puerto Triunfo, 73 kilómetros estaban en malas condiciones, equivalentes al 55 % del corredor. Otros 36 kilómetros se encontraban en estado regular y apenas 18 kilómetros estaban en condiciones buenas o muy buenas.

El Tribunal concluyó que las deficiencias estaban respaldadas por pruebas técnicas y encontró vulnerados los derechos colectivos a la seguridad pública y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Por eso, ordenó a Invías realizar una evaluación técnica actualizada, identificar los sectores que requieren intervención prioritaria y formular y ejecutar un programa de reparación y mantenimiento. La entidad también deberá presentar un informe técnico que demuestre las obras y actividades realizadas.

El plazo de seis meses se cuenta desde la ejecutoria de la sentencia, no automáticamente desde el 9 de noviembre, fecha en que fue emitida. Además, se ordenó conformar un comité de verificación para hacer seguimiento al cumplimiento del fallo.

Volvió el cobro en el peaje de El Santuario, pero no en Puerto Triunfo

La decisión judicial coincide con los acuerdos alcanzados entre Invías y el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60, que durante ocho meses impidió el cobro en los peajes de El Santuario y Puerto Triunfo como mecanismo de presión para exigir el mantenimiento de la carretera.

El viernes 6 de noviembre se restableció el recaudo en el peaje de El Santuario. La tarifa para vehículos particulares quedó en 18.000 pesos, mientras que para los vehículos de carga los valores oscilan entre 60.000 y 120.000 pesos, dependiendo de la categoría.

El acuerdo contempla intervenciones en los sectores más deteriorados, con trabajos de repavimentación y no solamente reparcheos, además del regreso de servicios de asistencia vial como grúa, ambulancia y vehículos taller.

Sin embargo, el peaje de Puerto Triunfo continúa sin cobrar. Los transportadores condicionaron la entrega de ese punto a que se evidencie el inicio de las obras y el cumplimiento de los compromisos pactados con Invías.

Invías defendió su gestión durante el proceso judicial

Durante el trámite de la acción popular, Invías sostuvo que no había existido inactividad administrativa y señaló que desde 2019 había celebrado cinco contratos de gestión vial integral, con inversiones superiores a 327.000 millones de pesos.

La entidad argumentó que las afectaciones de la carretera estaban relacionadas, entre otros factores, con el tránsito de vehículos pesados y las temporadas de lluvia, y que adelantaba labores de mantenimiento rutinario y periódico.

No obstante, el Tribunal consideró que la celebración de contratos y la asignación de presupuestos no eran suficientes para demostrar que se había recuperado efectivamente la carretera.

Con esta sentencia, Invías deberá demostrar que las actuaciones se traducen en mejoras concretas de la autopista Medellín-Bogotá, uno de los principales corredores de conexión entre Antioquia y el centro del país.