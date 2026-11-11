Juan Gossaín tomó posesión como embajador de Colombia en Francia

El cartagenero Juan Carlos Gossaín asumió como nuevo embajador de Colombia en Francia, luego de tomar posesión ante el presidente Abelardo De La Espriella, en una ceremonia realizada el martes 10 de noviembre.

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Además de encabezar la representación diplomática en territorio francés, Gossaín tendrá a su cargo la delegación permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cuya sede está en París.

Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 1617 del 28 de octubre de 2026, después de que el Gobierno francés concediera el beneplácito diplomático el primero de ese mes.

Gossaín fue gobernador de Bolívar entre 2012 y 2015. Es abogado de la Universidad de Cartagena y cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo y Comercial. También ocupó cargos en la administración distrital y fue candidato a la Alcaldía de Cartagena en 2007.