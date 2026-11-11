Guía cultural novembrina: cinco planes imperdibles para vivir la independencia de Cartagena

Para muchos, este se convierte en el momento más especial del año, un espacio vibrante donde los tambores, la alegría y el orgullo regional se toman cada esquina. Con una agenda oficial que lleva la fiesta directamente a los barrios, la ciudad está lista para demostrarle al país cómo se vive noviembre en Cartagena.

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Por eso, para quienes buscan sumarse a esta celebración conectando con la esencia de la ciudad, esta es la ruta de cinco planes infaltables para vivir las fiestas con verdadero arraigo, apoyar el talento local y gozarse la temporada novembrina tomándosela ligera.

1. Desfile de la Diversidad l 08 de noviembre

Como parte de la agenda de revitalización de las fiestas impulsada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), el 08 de noviembre, las calles se llenan de color con la Marcha por la Diversidad Sexual y las identidades de género. Este desfile, nacido para homenajear a la comunidad del tradicional Bando de Getsemaní, permite conmemorar la independencia desde la inclusión y celebrar la pluralidad cartagenera en un ambiente de orgullo y alegría

2. El Gran Desfile de Independencia (El Bando) l 12 de noviembre

El jueves 12 de noviembre la Avenida Santander se vestirá de fiesta desde las 10:00 a. m. para darle vida al corazón de las festividades, reuniendo aproximadamente a 10.000 artistas entre grupos de danza, comparsas y actores festivos en un evento para sentir la tradición cartagenera bailando frente al mar.

3. El Cervezódromo en la Plaza de Toros l 12 de noviembre

La principal parada musical nocturna será ese mismo 12 de noviembre en la Plaza de Toros, catalogado como el evento “más viral” de la temporada, el cual contará con artistas como Yailín La Más Viral, Zaider, Julio Rojas, Koffe El Kafetero y DJ Tremendo. Para potenciar esa energía y sabor caribeño, ANDINA Light se toma el Cervezódromo garantizando su característica cerveza bien fría de principio a fin, junto a un montaje sonoro y visual de primer nivel para gozarse la cultura urbana y picotera hasta el amanecer.

4. El Festival Náutico y el Bololó del Arsenal l 13 y 14 de noviembre

Los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre, la Bahía de las Ánimas y la Calle del Arsenal serán el escenario del concierto sobre el agua, uniendo el componente cultural y náutico de la ciudad. Para este año, se contará con la presencia de artistas de alto nivel como Juan Luis Guerra, Grupo Niche, Beéle, Criss y Ronny, Zaider, Héctor Nazza y DJ Dever. Ya sea alquilando un bote en la bahía o bailando desde las pantallas de la Calle del Arsenal, este evento es la máxima expresión de la fiesta abierta al mar.

5. El Cabildo de Getsemaní l 15 de noviembre

El domingo 15 de noviembre, el barrio más emblemático y vibrante de la ciudad se toma las calles con el Cabildo de Getsemaní. Más que un desfile tradicional, esta es una manifestación comunitaria que mantiene viva la resistencia cultural, el folclor y la herencia afrodescendiente de Cartagena.

Más allá de los grandes escenarios, la verdadera relevancia de estos encuentros ocurre en el encuentro con la gente y en el orgullo local que se siente en cada esquina de la ciudad.