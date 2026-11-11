En Santa Catalina- Bolívar, murió hombre tras ser atacado con arma blanca

Señala la Policía Metropolitana de Cartagena que en el municipio de Santa Catalina, Bolívar, se registró el homicidio de Roberto Delgado, quien fue víctima de heridas con arma cortopunzante.

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De acuerdo a información recopilada por las autoridades, se habría presentando una riña por intolerancia, situación que produjo la participación de varias personas.

La Policía Nacional indicó que se encuentra adelantando las labores judiciales, con el fin de identificar al presunto agresor y lograr su captura en el menor tiempo posible.