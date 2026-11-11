El FICCI abre la convocatoria ANIMAFICCI 2027
La III Clínica de Proyectos de Animación ofrecerá acompañamiento especializado a nuevos creadores y contempla una residencia internacional de mes y medio en la Casa del Autor de Zapopan, México
El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) abrió la convocatoria para ANIMAFICCI – Clínica de Proyectos, una iniciativa dirigida a nuevos creadores de Iberoamérica y el Caribe que desarrollan cortometrajes de animación y buscan fortalecer sus propuestas narrativas, creativas y de producción.
La tercera edición de esta Clínica de Proyectos de Animación y el segundo Programa de Intercambio y Residencia en la Casa del Autor se realizarán presencialmente en Cartagena de Indias, del 6 al 11 de abril de 2027, en el marco de la programación del FICCI.
Uno de los principales atractivos de esta convocatoria será la oportunidad de acceder a una residencia de un mes y medio en la Casa del Autor, en Zapopan, México, concebida como un reconocimiento para uno de los proyectos participantes. Esta experiencia permitirá al proyecto beneficiario contar con un espacio de desarrollo creativo e intercambio en un entorno dedicado a la creación audiovisual y la animación.
Una plataforma para las nuevas voces de la animación
ANIMAFICCI busca impulsar el talento emergente y acompañar a realizadores que se encuentran en distintas etapas de desarrollo de sus primeros proyectos. La convocatoria está abierta a cortometrajes de animación de entre 1 y 27 minutos, de cualquier temática y técnica.
Podrán participar estudiantes de últimos semestres, recién egresados, aprendices y nuevos creadores autodidactas, provenientes de países de Iberoamérica y el Caribe, siempre que sus proyectos estén desarrollados en español.
La iniciativa se desarrolla en alianza con la Universidad de los Andes, Comfama/Elpauer y la Casa del Autor de Zapopan, instituciones que articulan esfuerzos para fortalecer los procesos de formación, creación e intercambio en el sector de la animación.
Apoyo al talento colombiano con componente territorial
La convocatoria también contempla una beca para un proyecto colombiano que cuente con componente territorial. Este beneficio cubrirá los gastos de transporte y alojamiento para asistir a la Clínica en Cartagena.
De esta manera, ANIMAFICCI no solo busca fortalecer las capacidades de los nuevos realizadores, sino también favorecer la participación de propuestas que reflejen las historias, identidades y realidades de los distintos territorios del país.
La participación en la Clínica y los costos de inscripción son gratuitos. Los gastos de traslado y alojamiento en Cartagena estarán a cargo de los participantes, salvo para el proyecto colombiano beneficiario de la beca.
Fechas y condiciones de participación
- La convocatoria estará abierta hasta el 11 de diciembre de 2026.
- Los interesados deberán presentar la información del proyecto, las credenciales de dirección y producción, una sinopsis y un dossier o pitch deck que permita conocer la propuesta creativa y su estado de desarrollo.
- Los proyectos deberán cumplir con las condiciones establecidas en las bases oficiales de la convocatoria.
- ANIMAFICCI representa una oportunidad para que las nuevas generaciones de realizadores encuentren acompañamiento, conexiones internacionales y posibilidades concretas de desarrollo para sus historias. Desde Cartagena, el FICCI continúa fortaleciendo los espacios de encuentro entre la creación audiovisual, la formación y la industria cinematográfica iberoamericana.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...