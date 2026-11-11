El FICCI abre la convocatoria ANIMAFICCI 2027

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) abrió la convocatoria para ANIMAFICCI – Clínica de Proyectos, una iniciativa dirigida a nuevos creadores de Iberoamérica y el Caribe que desarrollan cortometrajes de animación y buscan fortalecer sus propuestas narrativas, creativas y de producción.

La tercera edición de esta Clínica de Proyectos de Animación y el segundo Programa de Intercambio y Residencia en la Casa del Autor se realizarán presencialmente en Cartagena de Indias, del 6 al 11 de abril de 2027, en el marco de la programación del FICCI.

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria será la oportunidad de acceder a una residencia de un mes y medio en la Casa del Autor, en Zapopan, México, concebida como un reconocimiento para uno de los proyectos participantes. Esta experiencia permitirá al proyecto beneficiario contar con un espacio de desarrollo creativo e intercambio en un entorno dedicado a la creación audiovisual y la animación.

Una plataforma para las nuevas voces de la animación

ANIMAFICCI busca impulsar el talento emergente y acompañar a realizadores que se encuentran en distintas etapas de desarrollo de sus primeros proyectos. La convocatoria está abierta a cortometrajes de animación de entre 1 y 27 minutos, de cualquier temática y técnica.

Podrán participar estudiantes de últimos semestres, recién egresados, aprendices y nuevos creadores autodidactas, provenientes de países de Iberoamérica y el Caribe, siempre que sus proyectos estén desarrollados en español.

La iniciativa se desarrolla en alianza con la Universidad de los Andes, Comfama/Elpauer y la Casa del Autor de Zapopan, instituciones que articulan esfuerzos para fortalecer los procesos de formación, creación e intercambio en el sector de la animación.

Apoyo al talento colombiano con componente territorial

La convocatoria también contempla una beca para un proyecto colombiano que cuente con componente territorial. Este beneficio cubrirá los gastos de transporte y alojamiento para asistir a la Clínica en Cartagena.

De esta manera, ANIMAFICCI no solo busca fortalecer las capacidades de los nuevos realizadores, sino también favorecer la participación de propuestas que reflejen las historias, identidades y realidades de los distintos territorios del país.

La participación en la Clínica y los costos de inscripción son gratuitos. Los gastos de traslado y alojamiento en Cartagena estarán a cargo de los participantes, salvo para el proyecto colombiano beneficiario de la beca.

Fechas y condiciones de participación