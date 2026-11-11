Ejército destruye laboratorio para procesamiento de clorhidrato de cocaína en Simití, Bolívar

En desarrollo de operaciones militares contra las economías ilícitas, tropas del Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, lograron el hallazgo y destrucción de un laboratorio destinado a la producción de clorhidrato de cocaína, en el municipio de Simití, sur de Bolívar.

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Durante la operación, las tropas encontraron e inhabilitaron los siguientes elementos y materiales utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas: un marciano, 11 hornos microondas, 12 hornos industriales, una estufa industrial, 3 estufas artesanales, 2 electrobombas, 3 prensas, 5 tanques plásticos de 1000 litros, 10 tanques de 500 litros, 10 tanques de 250 litros dos plantas eléctricas, quince grameras, cuatro canecas de ACPM de 500 litros, 2000 litros de ACPM, 5 canecas de amoniaco de 500 litros, 20 canecas de 55 galones, 2 compresores y 2 motobombas.

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Este resultado representa una afectación económica aproximada de 135.421.000 pesos. Así mismo, se logró interrumpir una capacidad de producción estimada en 600 kilogramos mensuales de clorhidrato de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito se calcula en aproximadamente 2700 millones de pesos.

Con esta operación, el Ejército Nacional afecta de manera significativa las capacidades logísticas y financieras del grupo armado organizado residual Estructura 37 Martín Caballero, debilitando sus fuentes de financiación derivadas del narcotráfico.

El Ejército Nacional, a través de la Décima Novena Brigada, continuará desarrollando operaciones militares para contrarrestar las economías ilícitas y contribuir a la seguridad y tranquilidad de los habitantes del sur de Bolívar.