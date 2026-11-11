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11 nov 2026 Actualizado 12:14

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Durante el jueves no habrá devolución de vehículos inmovilizados en Cartagena

Establecen horarios de atención del DATT durante las Fiestas de la Independencia 2026

Durante el jueves no habrá devolución de vehículos inmovilizados en Cartagena

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La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, informa a la ciudadanía los horarios de atención al público que regirán durante las Fiestas de Independencia, con el propósito de que los ciudadanos puedan organizar oportunamente sus trámites y conocer los servicios disponibles en sus diferentes sedes.

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La entidad tendrá modificaciones en la prestación de sus servicios entre el miércoles 11 y el sábado 14 de noviembre y recomienda a los ciudadanos programar sus trámites con anticipación.

La programación establecida es la siguiente:

- Miércoles 11 de noviembre: atención al público de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m., en las sedes Ronda Real y El Espinal.

- Jueves 12 de noviembre: no habrá servicio al público.

- Viernes 13 de noviembre: únicamente se realizará la entrega de vehículos inmovilizados en la sede El Espinal, en horario de 8:00 a. m. a 11:30 a. m.

- Sábado 14 de noviembre: atención al público de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., en las sedes Ronda Real y El Espinal.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, invita a los usuarios a tener en cuenta esta programación y adelantar sus diligencias con anticipación para evitar contratiempos. Además, hace un llamado a propios y visitantes a disfrutar las Fiestas de Independencia con responsabilidad, respetando las normas de tránsito y adoptando comportamientos seguros en las vías.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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