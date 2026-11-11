Durante el jueves no habrá devolución de vehículos inmovilizados en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, informa a la ciudadanía los horarios de atención al público que regirán durante las Fiestas de Independencia, con el propósito de que los ciudadanos puedan organizar oportunamente sus trámites y conocer los servicios disponibles en sus diferentes sedes.

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La entidad tendrá modificaciones en la prestación de sus servicios entre el miércoles 11 y el sábado 14 de noviembre y recomienda a los ciudadanos programar sus trámites con anticipación.

La programación establecida es la siguiente:

- Miércoles 11 de noviembre: atención al público de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m., en las sedes Ronda Real y El Espinal.

- Jueves 12 de noviembre: no habrá servicio al público.

- Viernes 13 de noviembre: únicamente se realizará la entrega de vehículos inmovilizados en la sede El Espinal, en horario de 8:00 a. m. a 11:30 a. m.

- Sábado 14 de noviembre: atención al público de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., en las sedes Ronda Real y El Espinal.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, invita a los usuarios a tener en cuenta esta programación y adelantar sus diligencias con anticipación para evitar contratiempos. Además, hace un llamado a propios y visitantes a disfrutar las Fiestas de Independencia con responsabilidad, respetando las normas de tránsito y adoptando comportamientos seguros en las vías.