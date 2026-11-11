Dj Nicolás Jr. de El Diferente Disc recibió condecoración en el Concejo de Cartagena

El Concejo Distrital de Cartagena realizó su tradicional sesión solemne en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, como parte de los actos conmemorativos de los 215 años de Independencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La lectura del Acta de Independencia estuvo a cargo de las candidatas del Concurso Nacional de Belleza y del Reinado de Independencia, junto a la reina Faylin Rodríguez.

En esta actividad, Nicolás Jr. del pickup El Diferente DISC, que hace parte del programa El Tropicó de Tropicana Stereo 97.5 FM, recibió un reconocimiento por su aporte a la champeta.

Nicolás Jr. como se dice popularmente, tiene la calle prendida con la canción “La Celosa” de Kussima, convirtiéndola en uno de los éxitos de las Fiestas de Independencia de Cartagena 2026.