Desde las 11 de la mañana del viernes y sábado se abren las puertas al El Bololó del Arsenal

En el marco de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, este 2026 el Festival Náutico y El Bololó del Arsenal ya cumplen su tercera edición como una apuesta sin precedentes del Gobierno distrital del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, a través de toda la articulación de la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, IPCC, Corfiestas y del Distrito en pleno.

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Tras su rotundo éxito en 2025, con más de 120.000 asistentes—de manera conjunta entre las 1.800 embarcaciones sobre la Bahía de Las Ánimas y quienes se congregaron en la Calle del Arsenal— este 13 y 14 de noviembre el llamado es a disfrutar del espectáculo con responsabilidad y respeto de las normas establecidas.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se reiteran las disposiciones para el Bololó del Arsenal. Lleva tu pinta novembrina, la mejor actitud y disfruta de un espectáculo único.

Ingreso al Bololó del Arsenal