Concejo de Cartagena aprueba nuevas resoluciones que otorgan distinciones a ciudadanos

Iniciada la sesión ordinaria del Concejo Distrital de Cartagena, el secretario del concejo procedió con la lectura y sustentación del segundo bloque de 14 resoluciones mediante las cuales la mesa directiva y la plenaria confieren la Orden Civil al Mérito Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad (en los grados de Gran Oficial y Comendador). Estas condecoraciones serán entregadas formalmente en la sesión solemne del 11 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, en el marco de la conmemoración del 215.° aniversario de la Independencia de la ciudad.

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Las distinciones leídas y aprobadas por la corporación correspondieron a:

Maestro Justo Valdés Cáceres (Grado Gran Oficial): músico, cantante, compositor y portador ancestral de la tradición afrocolombiana de San Basilio de Palenque, exaltado por su aporte a la preservación y proyección del patrimonio musical palenquero y del Caribe colombiano. Kevin Enrique Reyes Miranda (Grado Comendador): gestor social palenquero, contador público y especialista en gerencia tributaria, reconocido por su liderazgo en la defensa y representación de comunidades vulnerables del Distrito. María Fernanda Villamarín Samur (Grado Comendador): diseñadora de modas, comunicadora, empresaria y Señorita Bolívar (Miss Fotogénica) en 1995, condecorada por su trayectoria en la moda, los medios y la proyección de la identidad femenina cartagenera. María del Pilar Agámez (Grado Comendador): diseñadora de modas y empresaria cartagenera con trayectoria desde 1996, destacada por la innovación artesanal y el impulso a la industria textil y al talento de las mujeres. Abidís Javier García Betín (Grado Comendador): abogado, docente, gestor cultural y líder comunitario con más de 36 años de labor orientada a la inclusión social, la construcción de paz y la dignificación de portadores de tradiciones populares. Álvaro Enrique Anaya Díaz (Grado Comendador): periodista, locutor y columnista con más de cuatro décadas de ejercicio profesional en el análisis de la actualidad social, política e institucional de Cartagena. Antonio José Alcalá Navarro (Grado Comendador): fotógrafo y reportero gráfico con más de 40 años de trayectoria documentando el patrimonio visual, los paisajes humanos y las tradiciones culturales de la región Caribe. Pedro Roque Mosquera Peña (Grado Comendador): empresario y comerciante, homenajeado por su impacto en la industria del entretenimiento, la generación de empleo y la promoción del talento artístico en la ciudad. Luis Miguel Llanes Calvo (“Luis Millanes” / “El Caballo de la Salsa”) (Grado Comendador): cantante y percusionista cartagenero, condecorado por su trayectoria artística en la difusión de la salsa y los ritmos afrocaribeños. Jesús María Villalobos Barrios (Grado Comendador): empresario cartagenero, reconocido por su actividad en el sector de la música, el espectáculo y el fortalecimiento de las industrias culturales en el Caribe. Wendy Herrera Reyes (Grado Comendador): abogada penalista, especialista en ciencias políticas, gobierno y derecho constitucional, y magíster en perfilado criminal, exaltada por su labor en la defensa de los derechos fundamentales. Karim Abdul Vélez Shaik (Grado Comendador): filósofo, psicólogo, magíster en liderazgo organizacional y cooperación internacional, condecorado por su articulación entre los sectores comunitario y empresarial para el desarrollo social. Esmeralda Arroyo Monterrosa (Grado Gran Oficial): servidora pública condecorada en reconocimiento a sus 45 años de servicio ininterrumpido en el Concejo Distrital de Cartagena de Indias. Comparsa Cartagena de Fiesta (Grado Comendador): agrupación artística y folclórica integrada por gestores culturales, familias y artistas, exaltada por fortalecer la identidad cívica y salvaguardar el patrimonio inmaterial en las festividades novembrinas.

Sometidas a consideración de la plenaria, las 14 resoluciones fueron aprobadas por unanimidad por los cabildantes.

Continuando con el orden del día, el secretario dio lectura a una proposición suscrita por los integrantes de la bancada del Partido Alianza Social Independiente (ASI) Mediante el documento, la bancada solicitó a la presidencia formalizar el cumplimiento y la integración reglamentaria de la Comisión Accidental de seguimiento a la vivienda turística, las estancias de corta duración, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena y la regulación del Registro Nacional de Turismo (RNT), creada por la plenaria el 3 de agosto de 2026. Los proponentes señalaron que el plazo fijado de 10 días hábiles para instalar la mesa técnica interinstitucional se encontraba vencido, por lo que solicitaron agilizar la resolución de designación bajo el artículo 102 del Reglamento Interno (Acuerdo 014 de 2018), postularon a la concejal Luz Marina Paria como coordinadora y solicitaron abrir el espacio para que cabildantes de otras colectividades manifiesten su interés de adherirse a la comisión.

Puesta a consideración del recinto, la proposición fue aprobada por unanimidad por la plenaria. El presidente Hernando Piña (Partido Liberal) ratificó la conformación de la comisión accidental bajo la coordinación de Paria para hacer seguimiento a la reglamentación del uso del suelo turístico y el POT.