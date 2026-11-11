Cartagena inició la conmemoración de sus 215 años de Independencia

La ceremonia reunió a autoridades civiles, militares y de Policía, integrantes del gabinete distrital e invitados especiales. Durante el acto, las autoridades rindieron homenaje a los nueve próceres que sacrificaron sus vidas en defensa de la libertad de Cartagena.

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“Ahora, más que nunca, Cartagena unida”, expresó el alcalde, quien aprovechó la fecha para recordar el papel de los cartageneros en la construcción de la ciudad y hacer un llamado a mantener vivo ese legado.

“Hace 215 años, unos cartageneros humildes, trabajadores, se pusieron en pie, invocaron la independencia y la consiguieron. Desde ese momento, la responsabilidad de que esta ciudad sea grande está en manos nuestras, en manos de todos los cartageneros”, manifestó.

Turbay también invitó a la ciudadanía a asumir esta celebración como una oportunidad para trabajar por una Cartagena con mayor equidad y mejores condiciones de vida. Señaló que la ciudad ha superado numerosos desafíos y que debe seguir avanzando en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad.

La agenda conmemorativa continuará con la sesión solemne del Concejo Distrital, en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, y una segunda ofrenda floral en la Plaza de la Trinidad, en Getsemaní.