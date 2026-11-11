Capturado hombre en El Carmen de Bolívar que intentó sobornar a policías con 200 mil pesos

Lo que parecía un procedimiento policial de rutina terminó en tremendo lío para un hombre de 30 años, quien, al parecer, creyó que con $200 mil podía quitarse de encima a los uniformados. Sin embargo, la jugada le salió al revés: en lugar de librarse del control, terminó capturado en El Carmen de Bolívar.

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El episodio se registró en el sector conocido como El 28, donde una patrulla de vigilancia adelantaba actividades de registro, prevención y verificación de antecedentes, encaminadas a garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.

En medio de estas labores, los policiales requirieron al ciudadano y consideraron necesario trasladarlo hasta las instalaciones de la estación de Policía para establecer plenamente su identidad, como parte de las actuaciones correspondientes.

Pero el hombre, lejos de colaborar con el procedimiento, habría buscado una salida poco conveniente. Según el reporte oficial, les ofreció a los funcionarios la suma de 200 mil pesos a cambio de que desistieran de llevarlo a la dependencia policial.

La propuesta no prosperó. Los integrantes de la patrulla rechazaron el ofrecimiento y procedieron a capturarlo por su presunta participación en una conducta relacionada con el intento de soborno a servidores públicos.

Frente a este caso, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “La autoridad no se compra ni se negocia. Nuestros policías tienen el deber de actuar con transparencia y firmeza frente a cualquier intento de corrupción. Quien pretenda evadir un procedimiento ofreciendo dinero deberá responder ante la justicia”.

Tras su detención, el implicado fue dejado a disposición de la autoridad competente, que tendrá la responsabilidad de adelantar las actuaciones judiciales y determinar su situación jurídica conforme a la legislación colombiana.

Este hecho deja una lección para quienes consideran que un billete puede resolver sus problemas con la ley. La Policía Nacional reiteró que los controles buscan proteger la convivencia ciudadana y recordó que intentar comprar la voluntad de un uniformado puede convertir una simple verificación de identidad en un problema penal.