Candidatas al Reinado de la Independencia reciben tenis elaborados a partir de PVC reciclado

Como un mensaje de compromiso con la sostenibilidad, la apropiación del territorio y la economía circular, Ajover Darnel y Colectivo TRASO harán entrega de unos tenis elaborados a partir de PVC reciclado a las candidatas al Reinado de la Independencia de Cartagena.

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La iniciativa busca destacar cómo los materiales plásticos, cuando son separados y gestionados adecuadamente, pueden transformarse en nuevos productos y extender su vida útil, demostrando que los residuos pueden convertirse en recursos valiosos para la sociedad.

Los tenis han sido fabricados utilizando PVC reciclado, evidenciando el potencial de la economía circular para reducir la dependencia de materias primas vírgenes y generar valor a partir de materiales recuperados. Además de su aporte ambiental, estos productos fueron elaborados localmente, fortaleciendo la industria nacional, impulsando la generación de empleo y dinamizando las cadenas de valor del país.

Desde la perspectiva ambiental, el aprovechamiento de PVC reciclado contribuye a la reducción de residuos, disminuye la demanda de recursos fósiles y ayuda a reducir la huella de carbono asociada a los procesos de fabricación. Cada par de tenis representa una oportunidad para visibilizar que la circularidad es posible cuando existe articulación entre industria, ciudadanía y recuperadores ambientales.

Para Ajover Darnel, esta iniciativa trasciende la entrega de un producto. Se trata de un mensaje de transformación cultural que invita a reflexionar sobre la importancia de separar correctamente los residuos, brindarles una nueva oportunidad y reconocer el papel fundamental que cumplen los recuperadores ambientales en la construcción de ciudades más sostenibles.

Por su parte, Colectivo TRASO se suma a este propósito promoviendo una ciudadanía más consciente y comprometida con el cuidado y la preservación del territorio, el turismo responsable y la protección de los espacios compartidos. La organización considera que una ciudad más limpia y sostenible se construye desde la corresponsabilidad, el reconocimiento de quienes hacen posible la recuperación de materiales y el compromiso colectivo de evitar que los residuos aprovechables terminen desperdiciados.

La entrega a las candidatas del Reinado de la Independencia busca convertirlas en embajadoras de un mensaje que va más allá de la moda: demostrar que el futuro de los materiales depende también de cómo los usamos, los separamos y les damos una nueva oportunidad.

Esta alianza entre Ajover Darnel, Colectivo TRASO y la ANDI, reafirma que la sostenibilidad se construye a través de acciones concretas y que, cuando la industria, la ciudadanía y los recuperadores ambientales trabajan juntos, es posible generar valor, fortalecer la cultura ciudadana y aportar a la construcción de una Cartagena más limpia, atractiva y responsable con su entorno.