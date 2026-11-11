Acuacar pidió uso responsable del agua durante Fiestas de Independencia en Cartagena

En el marco de las Fiestas de Independencia, Aguas de Cartagena hace un llamado a la ciudadanía a disfrutar de estas celebraciones con responsabilidad y a evitar el desperdicio de agua, un recurso esencial para la ciudad y sus habitantes.

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Durante estos días, la empresa invita a adoptar prácticas de consumo responsable, como cerrar las llaves cuando no se estén utilizando, evitar juegos con agua, no utilizar mangueras para lavar fachadas, terrazas o vehículos y reportar oportunamente cualquier fuga. También es importante hacer un uso consciente del agua en establecimientos comerciales y actividades propias de las festividades.

Disfrutar de las fiestas también significa cuidar los recursos de Cartagena. Cada acción cuenta para evitar el desperdicio y promover una cultura de uso responsable del agua. Celebremos nuestras tradiciones, sin desperdiciar el agua.