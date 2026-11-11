Abogado de Miguel Quintero denuncia hostigamientos y un intento de estafa mediante suplantación

Medellín, Antioquia

El abogado Felipe Alzate Gómez, defensor de Miguel Andrés Quintero Calle, denunció que ha sido víctima de actos de hostigamiento y que personas que se hicieron pasar por funcionarios de la Rama Judicial intentaron obtener una suma de dinero de la esposa de su defendido mediante información relacionada con el proceso judicial.

Según explicó el abogado, durante esta semana recibió comunicaciones de terceros que afirmaban pertenecer al Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín. Estas personas conocían detalles de una acción de tutela presentada por la defensa, entre ellos el magistrado del Tribunal Superior de Medellín que la había asumido y una supuesta comisión para actualizar una orden de arraigo.

Al considerar que la información era confiable, se estableció contacto con la esposa de Quintero. En esa comunicación, el supuesto funcionario le habría solicitado una suma considerable de dinero para realizar el trámite.

Abogado de Miguel Quintero llevó el caso ante la Fiscalía

Alzate aseguró que posteriormente establecieron que la persona que los contactó no tenía ningún vínculo laboral con el juzgado y que estaría utilizando información del proceso para aprovecharse de la situación familiar de su defendido.

“No sabemos cómo hizo para obtener el auto de admisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el magistrado que lo tenía y las circunstancias específicas del caso. Esto ha sido reportado a la Fiscalía General de la Nación y esperamos que se tomen las decisiones pronto”.

El abogado indicó que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y pidió que se adelante una investigación para establecer quiénes están detrás de la suplantación y cómo obtuvieron información relacionada con la acción de tutela.

Felipe Alzate denuncia hostigamientos por representar a Miguel Quintero

Además del episodio de presunta suplantación, el defensor afirmó que ha recibido actos de hostigamiento reiterados y sistemáticos que, según él, buscan afectar el ejercicio de la defensa técnica de Miguel Quintero.

“Ningún abogado debería ser objeto de estigmatizaciones, persecuciones y mucho menos amenazas por las causas que defiende o representa. En el transcurso de esta semana he sido víctima de actos de hostigamiento reiterados y sistemáticos tendientes a afectar el derecho a la defensa técnica que vengo ejerciendo en representación del señor Miguel Quintero”.

Alzate insistió en que los hechos requieren una investigación seria y rigurosa. Hasta el momento, de acuerdo con su declaración, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.