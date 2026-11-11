215 años de Independencia: cinco experiencias que cuentan la historia de Cartagena

La capital de Bolívar conmemora este 11 de noviembre los 215 años de su Independencia, una celebración que llena sus calles de música, desfiles y expresiones culturales. Según proyecciones de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), se espera la llegada de 112.706 pasajeros por vía aérea entre el 6 y el 16 de noviembre. En medio de esta agenda festiva, la ciudad también ofrece la oportunidad de recorrer los escenarios y conocer a los personajes que protagonizaron algunos de los capítulos más importantes de su historia.

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Aunque las murallas y el Centro Histórico suelen acaparar la atención de los visitantes, la riqueza de Cartagena también se encuentra en lugares como Getsemaní, protagonista de los acontecimientos de 1811, y San Basilio de Palenque, reconocido por su legado cultural y sus tradiciones ancestrales.

En el marco de esta celebración, Civitatis, plataforma especializada en la reserva de tours y actividades turísticas, seleccionó cinco recorridos que permiten conocer episodios de su pasado colonial, escenarios de la Independencia y expresiones culturales como la champeta, que forman parte de la vida actual de la ciudad.

¿Cómo descubrir la historia y las tradiciones de Cartagena a través de sus tours?

Getsemaní, el barrio donde la Independencia tomó las calles

Sus fachadas coloridas, murales y calles llenas de vida han hecho de Getsemaní uno de los escenarios más reconocibles de las fotografías de viajeros que circulan en redes sociales. Pero sus calles también fueron testigo de uno de los capítulos fundamentales de la Independencia de Cartagena.

En sus calles, los Lanceros de Getsemaní, encabezados por Pedro Romero, ejercieron presión sobre la Junta de Gobierno para exigir la independencia absoluta de España el 11 de noviembre de 1811. La participación de este movimiento popular convirtió al barrio en uno de los protagonistas de un acontecimiento que cambió el rumbo de Cartagena.

El free tour por el barrio de Getsemaní permite recorrer sus calles y plazas, conocer la evolución del antiguo barrio y descubrir cómo su identidad histórica convive hoy con el arte urbano y las expresiones culturales de sus habitantes.

Cartagena, una ciudad que aprendió a defenderse del mar

Durante siglos, la ubicación estratégica de Cartagena la convirtió en uno de los puertos más importantes del Caribe, pero también en un objetivo frecuente de piratas y expediciones extranjeras que buscaban controlar sus rutas comerciales y riquezas. Uno de los episodios más recordados fue el ataque del corsario Francis Drake en 1586, que evidenció la necesidad de fortalecer las defensas de la ciudad y contribuyó al desarrollo del sistema de fortificaciones que hoy forma parte de su patrimonio histórico.

Aquella necesidad de proteger el puerto dio forma a una arquitectura militar que todavía define buena parte del paisaje cartagenero. A través del tour de los piratas y el Museo Naval del Caribe, los visitantes pueden conocer los enfrentamientos que marcaron la época colonial y comprender cómo funcionaban las estrategias de defensa de uno de los puertos más importantes de América.

San Basilio de Palenque, una historia de libertad anterior a 1811

La historia de la resistencia a la esclavitud en el Caribe colombiano tiene uno de sus capítulos más significativos en San Basilio de Palenque, comunidad surgida de los asentamientos fundados por personas que escaparon del régimen esclavista durante la época colonial. Entre sus figuras históricas sobresale Benkos Biohó, líder de la resistencia cimarrona, cuyo legado continúa presente en la memoria y las tradiciones de la comunidad.

Su riqueza cultural recibió reconocimiento internacional cuando la UNESCO inscribió, en 2008, el espacio cultural de San Basilio de Palenque en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A través de la excursión a San Basilio de Palenque, los viajeros pueden conocer el legado de Benkos Biohó, escuchar relatos sobre la historia de la comunidad y acercarse a manifestaciones culturales como la música, la medicina tradicional, la lengua palenquera y la gastronomía local. Una visita que permite comprender cómo este patrimonio ha logrado conservarse y transmitirse entre generaciones.

La herencia africana que permanece en las tradiciones cartageneras

Los turbantes, los sabores de la cocina caribeña y las expresiones musicales que forman parte de la vida cotidiana de Cartagena tienen una estrecha relación con su herencia africana. Estas manifestaciones culturales, presentes en distintos espacios de la ciudad, permiten conocer cómo las tradiciones se han conservado y transformado con el paso de los siglos.

Parte de ese recorrido comienza en las plazas del Centro Histórico, espacios que fueron testigos de acontecimientos de la época colonial y que hoy permiten acercarse a la historia y los aportes de las comunidades afrodescendientes.

El tour de la cultura africana por Cartagena incluye paradas en lugares como la plaza de la Proclamación, San Pedro Claver y la plaza de la Aduana. La experiencia también contempla actividades vinculadas con el significado cultural de los turbantes, los ritmos de la champeta y la gastronomía afrocaribeña, tres elementos que permiten conocer la influencia africana en las costumbres de la ciudad.

La champeta, una historia que también se cuenta bailando

La Cartagena actual también tiene sus propios relatos de identidad y resistencia cultural. Uno de ellos se escucha en los picós, los grandes sistemas de sonido que han acompañado durante décadas las celebraciones populares de la ciudad.

La champeta, vinculada a las influencias musicales africanas y caribeñas, encontró en los barrios populares de Cartagena un espacio para desarrollarse y convertirse en una de sus expresiones culturales más reconocidas.

Su historia es posterior a la Independencia de 1811, pero permite comprender cómo la herencia afrodescendiente ha seguido transformándose y encontrando nuevas formas de expresión.

El tour de champeta lleva a los visitantes a un barrio del sur de Cartagena para conocer el origen de este género, descubrir el papel de los picós y participar en una experiencia de baile que acerca a los viajeros a una de las manifestaciones musicales más representativas de la ciudad.

Las Fiestas de Independencia reunirán a miles de artistas en Cartagena

Según la Alcaldía de Cartagena, se espera la participación de cerca de 10.000 artistas en el Gran Desfile de Independencia del 12 de noviembre, uno de los principales eventos de la celebración. La programación continuará con el Festival Náutico, los días 13 y 14, y el tradicional Cabildo de Getsemaní, previsto para el 15 de noviembre. Durante estas jornadas, la música, la danza y las expresiones culturales serán protagonistas de una agenda que reunirá a residentes y visitantes en distintos escenarios de la ciudad.