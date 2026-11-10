Real Cartagena viajará a Mosquera sin el apoyo de su hinchada por decisión de las autoridades

A través de un comunicado, Real Cundinamarca informó que aplicará el cierre de fronteras y el derecho de admisión para el encuentro programado este miércoles 11 de noviembre, a las 6:00 de la tarde. Esto significa que los aficionados del equipo cartagenero no podrán ingresar al escenario deportivo ni adquirir entradas para el partido.

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Según explicó el club, la decisión busca garantizar la seguridad, el orden público y el desarrollo normal del compromiso.

La restricción se conoce en un momento importante para el equipo dirigido por Álvaro Hernández, que necesita sumar puntos para mantenerse en la lucha por el primer lugar del Grupo B y avanzar a la final del campeonato.

El Heroico llega a este encuentro después de vencer 1-0 a Real Cundinamarca en el estadio Jaime Morón León, con anotación de Mauro Manotas. Ese resultado le permitió alcanzar cuatro puntos y continuar con opciones de clasificación.

Tras tres jornadas disputadas, Deportes Quindío lidera el grupo con seis unidades, seguido de Tigres FC con cinco. Real Cartagena ocupa la tercera posición con cuatro puntos, mientras que Real Cundinamarca tiene uno.

De esta manera, el conjunto auriverde afrontará un partido determinante fuera de casa y sin el respaldo de sus seguidores en las tribunas. El compromiso se disputará este miércoles a las 6:00 p. m. en Mosquera, Cundinamarca.