Prensa Festiva llevará el fandango al Desfile de Independencia

La prensa de Cartagena tendrá su propia comparsa en el Desfile de la Independencia 2026, este jueves 12 de noviembre. Como es costumbre, los periodistas, comunicadores sociales y reporteros gráficos de la ciudad se han unido al espíritu de las fiestas con Prensa Festival, grupo liderado desde hace varios años por las periodistas Rosario Meléndez y Ada Echenique Soto.

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En esta oportunidad, el son elegido para desfilar por la avenida Santander será el fandango, una expresión de la tradición sabanera del Caribe en la que el baile se convierte en un juego de galanteo. Tradicionalmente, las parejas danzan alrededor de una banda de música, con pasos a ras del suelo y movimientos que mantienen el coqueteo entre los bailadores.

Con ese ritmo, los integrantes de *Prensa Festiva* volverán a participar en una celebración que también han acompañado desde su trabajo en los medios de comunicación y organizaciones. La comparsa les ha permitido encontrarse alrededor del baile y ocupar un lugar entre los actores festivos de la ciudad.

“Es una oportunidad para compartir entre colegas y para participar directamente de la celebración de nuestra Independencia. Cada año se cambian o se suman integrantes, con lo que la comparsa va también cambiando, pero mantiene siempre intacta su esencia de fiesta, folclor y transmitir la alegría de los periodistas en el desfile”, explicó Ada Echenique.

Una historia entre colegas

Prensa Festiva nació dieciséis años atrás — bautizada entonces como La Chivosa —, y fue impulsada por Rosario Meléndez. Entre los colegas que acompañaron la iniciativa figuraron Pablo Ballesteros, Rodolfo Mejía, Rubén Darío Álvarez, José Manuel Pinzón, Rodrigo Ramírez, Jairo Baena y Alfredo Fabra. Ahora integran la comparsa otros periodistas y comunicadores sociales como Javier Ramos Zambrano, José Luis Donado, Cristian Agámez Pájaro, Rafael Zabala y Virinia Cárdenas.

Los capuchones hicieron parte de sus primeras apariciones. Con el tiempo, la agrupación ha ido renovando el vestuario para innovar en sus participaciones. La convocatoria también se extendió a nuevas generaciones de comunicadores, una manera de darle continuidad a la presencia del gremio en las fiestas.

Según Echenique, organizar la comparsa significa reunir a los colegas para ensayar, gestionar los trajes y coordinar el acompañamiento musical. El encuentro termina siendo, además, una oportunidad para compartir entre profesionales que trabajan en distintos medios e instituciones.

La cita será en la Santander

Prensa Festiva, este 2026, contará con el patrocinio del Hospital Universitario del Caribe y SuperGiros para sumarse al Gran Desfile de Independencia, cuyo inicio está anunciado por la Alcaldía para las 10 de la mañana. La avenida Santander volverá a ser el escenario de uno de los encuentros centrales de las fiestas novembrinas.

Allí, los periodistas tendrán otra forma de acercarse a la celebración: siguiendo el paso de sus compañeros, encontrándose con el público y llevando el fandango por el recorrido. Esta vez, una parte de la historia que suelen contar también tendrá sus rostros.