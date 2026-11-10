Falleció Ada Rognini, madre del embajador colombiano Juan Carlos Gossaín

a familia del exgobernador de Bolívar y actual embajador de Colombia en Francia, Juan Carlos Gossaín Rognini, atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su madre, Ada Rognini.

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La noticia fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien publicó un mensaje de condolencias en su cuenta oficial de X. En su pronunciamiento, expresó su pesar por la muerte de la mujer y manifestó su solidaridad con el diplomático y sus allegados.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la señora Ada Rognini, madre de mi entrañable amigo y embajador Juan Carlos Gossain”, escribió el mandatario.

En el mismo mensaje, extendió sus condolencias a toda la familia y pidió fortaleza para afrontar la pérdida.

A las muestras de solidaridad también se sumó el pastor Miguel Arrázola, embajador de Colombia en El Salvador, quien manifestó su acompañamiento a la familia Gossaín a través de las redes sociales.

Por su parte, Juan Carlos Gossaín no había publicado un pronunciamiento sobre el fallecimiento hasta el momento de la publicación de El Universal. Sin embargo, una de sus últimas fotografías junto a su madre estuvo acompañada de un mensaje en el que expresó el cariño y el vínculo que los unía.