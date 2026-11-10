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10 nov 2026 Actualizado 17:02

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Durante todo el jueves, TransCaribe activa desvío en su ruta T102 Portal – Crespo

Ante el cierre de la Avenida Santander para el Desfile de la Independencia

Durante todo el jueves, TransCaribe activa desvío en su ruta T102 Portal – Crespo

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Durante todo el jueves, TransCaribe activa desvío en su ruta T102 Portal – Crespo
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Ante el cierre total de la Avenida Santander por parte de las autoridades, este jueves 12 de noviembre, debido a la realización del Desfile de Independencia de Cartagena, TransCaribe activará un desvío en su ruta T102 Portal – Crespo, que funcionará durante todo el día.

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En sentido Portal – Crespo, los buses girarán a la derecha en la Glorieta de San Felipe, para tomar la carrera 17 (Entrada de Torices), hasta la calle 61, donde cruzarán el puente Romero Aguirre y retomarán su recorrido habitual en el CAI de Crespo. La Estación Lo Amador será la última parada dentro de la troncal.

Entretanto, en sentido Crespo – Portal, los buses girarán a la izquierda en el CAI de Crespo, tomando el puente Romero Aguirre, siguiendo por la calle 60 hasta la carrera 17, para tomar luego la carrera 14, saliendo a la avenida Pedro de Heredia a la altura de Muebles Jamar, retomando su recorrido habitual.

Debido a esta novedad, se van a dejar de cubrir por parte de la ruta T102 las estaciones Centro y Chambacú, y los paraderos del Centro Histórico, de la Avenida Santander, y Corales de Indias.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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