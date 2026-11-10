Durante todo el jueves, TransCaribe activa desvío en su ruta T102 Portal – Crespo
Ante el cierre de la Avenida Santander para el Desfile de la Independencia
Ante el cierre total de la Avenida Santander por parte de las autoridades, este jueves 12 de noviembre, debido a la realización del Desfile de Independencia de Cartagena, TransCaribe activará un desvío en su ruta T102 Portal – Crespo, que funcionará durante todo el día.
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En sentido Portal – Crespo, los buses girarán a la derecha en la Glorieta de San Felipe, para tomar la carrera 17 (Entrada de Torices), hasta la calle 61, donde cruzarán el puente Romero Aguirre y retomarán su recorrido habitual en el CAI de Crespo. La Estación Lo Amador será la última parada dentro de la troncal.
Entretanto, en sentido Crespo – Portal, los buses girarán a la izquierda en el CAI de Crespo, tomando el puente Romero Aguirre, siguiendo por la calle 60 hasta la carrera 17, para tomar luego la carrera 14, saliendo a la avenida Pedro de Heredia a la altura de Muebles Jamar, retomando su recorrido habitual.
Debido a esta novedad, se van a dejar de cubrir por parte de la ruta T102 las estaciones Centro y Chambacú, y los paraderos del Centro Histórico, de la Avenida Santander, y Corales de Indias.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...