Dumek Turbay celebró la venta de Real Cartagena y confirmó su respaldo al proyecto

El mandatario aseguró que la negociación permitió alcanzar el escenario que esperaba para el club: una nueva dirección empresarial y deportiva que impulse su crecimiento y fortalezca el proyecto de regresar a la primera división del fútbol colombiano.

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“Ya se dio lo que queríamos, que el equipo pudiera tener otra visión desde la dirigencia, otra visión desde lo empresarial”, manifestó Turbay, quien también confirmó que la Alcaldía está dispuesta a respaldar el proceso que comienza.

La operación contempló la adquisición del 95,3 % de las acciones, mientras que el Distrito conservará el 4,7 % restante como accionista minoritario.

Durante sus declaraciones, el alcalde también habló de las expectativas deportivas. Manifestó su deseo de que Real Cartagena consiga el ascenso antes de finalizar la temporada y señaló que, si no se alcanza ese objetivo, el trabajo deberá continuar durante 2027.

Además, mencionó algunos jugadores que le gustaría ver en la plantilla, entre ellos el arquero Jean Fernández, el volante Yeison Guzmán y el delantero Facundo Fagúndez. También consideró necesario fortalecer la delantera y la defensa para competir en la máxima categoría.

Turbay dejó claro que su expectativa no se limita a conseguir el ascenso, sino a construir un equipo que pueda mantenerse en la A y luchar por protagonismo en el fútbol colombiano.