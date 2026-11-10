Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 nov 2026 Actualizado 12:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Dumek Turbay celebró la venta de Real Cartagena y confirmó su respaldo al proyecto

El Distrito acompañará esta nueva etapa

Dumek Turbay, alcalde. // Alcaldía de Cartagena

Dumek Turbay, alcalde. // Alcaldía de Cartagena

Dumek Turbay, alcalde. // Alcaldía de Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El mandatario aseguró que la negociación permitió alcanzar el escenario que esperaba para el club: una nueva dirección empresarial y deportiva que impulse su crecimiento y fortalezca el proyecto de regresar a la primera división del fútbol colombiano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Ya se dio lo que queríamos, que el equipo pudiera tener otra visión desde la dirigencia, otra visión desde lo empresarial”, manifestó Turbay, quien también confirmó que la Alcaldía está dispuesta a respaldar el proceso que comienza.

La operación contempló la adquisición del 95,3 % de las acciones, mientras que el Distrito conservará el 4,7 % restante como accionista minoritario.

Durante sus declaraciones, el alcalde también habló de las expectativas deportivas. Manifestó su deseo de que Real Cartagena consiga el ascenso antes de finalizar la temporada y señaló que, si no se alcanza ese objetivo, el trabajo deberá continuar durante 2027.

Además, mencionó algunos jugadores que le gustaría ver en la plantilla, entre ellos el arquero Jean Fernández, el volante Yeison Guzmán y el delantero Facundo Fagúndez. También consideró necesario fortalecer la delantera y la defensa para competir en la máxima categoría.

Turbay dejó claro que su expectativa no se limita a conseguir el ascenso, sino a construir un equipo que pueda mantenerse en la A y luchar por protagonismo en el fútbol colombiano.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado